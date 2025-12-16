Polizeipräsidium Ravensburg

Pfullendorf

Mann verunglückt bei Waldarbeiten tödlich

Bei Forstarbeiten ist am Montagnachmittag ein 75 Jahre alter Mann verunglückt. Er war alleine in einem Waldstück bei Ach-Linz am Arbeiten, als ihm nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Ast auf den Kopf fiel. Obwohl der Mann einen Schutzhelm trug, erlitt er durch den herabfallenden Ast tödliche Verletzungen. Er wurde einige Zeit später von einem Angehörigen gefunden, der sich auf die Suche nach ihm gemacht hatte. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Zur Bergung des Seniors war am Montagabend neben Einsatzkräften der Polizei und des Rettungsdienstes auch die Feuerwehr im Einsatz.

Stetten am kalten Markt

Autofahrer berauscht unterwegs

Mutmaßlich unter Drogeneinfluss hat sich ein 25 Jahre alter Autofahrer gestern Abend hinter das Steuer seines Autos gesetzt. Der Fahrer wurde kurz nach 22 Uhr bei Frohnstetten von einer Polizeistreife kontrolliert. Da er dabei deutliche Anzeichen für eine Drogenbeeinfluss zeigte und auch ein Vortest positiv auf gleich mehrere Rauschgiftsorten anschlug, musste er die Beamten zu einer Blutabnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sollte in seinem Blut ebenfalls Rauschgift nachgewiesen werden, hat er mit einer entsprechenden Anzeige und führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Eine Weiterfahrt untersagte ihm die Polizei noch an Ort und Stelle.

Hettingen

Kollision mit Baum

Von der Friedhofstraße abgekommen und frontal gegen einen Baum gefahren ist eine Autofahrerin am Montag kurz nach 8 Uhr. Die glatte Fahrbahn dürfte nach ersten Erkenntnissen die Ursache dafür gewesen sein, dass die 53 Jahre alte Seat-Lenkerin die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Bei der Kollision mit dem Baum wurde sie leicht verletzt. Sie wurde in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Die Freiwillige Feuerwehr Hettingen war an der Unfallstelle ebenfalls im Einsatz. Am Seat entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von rund 10.000 Euro, der Wagen musste abgeschleppt werden.

