Horgenzell

Fahrer sucht nach Unfall zu Fuß das Weite

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntag kurz nach 23 Uhr auf der L 288 hat sich der 40 Jahre alte Unfallverursacher zu Fuß aus dem Staub gemacht. Der 40-Jährige war mit seinem Nissan gegen 23 Uhr zwischen Esenhausen und Hasenweiler unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte er mit einer Schutzplanke und überfuhr diese in der Folge, sodass an seinem Wagen erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro entstand. Der Schaden an der Leitplanke wird auf rund 2.000 Euro beziffert. Nach dem Unfall ließ der 40-Jährige den Wagen stehen und setzte seinen Weg offenbar zu Fuß fort. Trotz Fahndung mehrerer Polizeistreifen konnten die Beamten den 40-Jährigen, der seine Papiere in dem Fahrzeug zurückgelassen hatte, nicht antreffen. Die Polizisten behielten den Führerschein des 40-Jährigen ein und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft unter anderem wegen Unfallflucht an. Um den total beschädigten Wagen kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.

Weingarten

Unbekannte besprühen Polizeigebäude

Eine Beleidigung haben bislang unbekannte Täter am frühen Samstagmorgen kurz nach 3.30 Uhr an die Fassade des Polizeireviers in der Straße "Promenade" gesprüht. Ein Beamter konnte das Duo, das etwa 180 cm und 165 cm groß ist und dunkel gekleidet war, beobachten. Eine sofortige Fahndung nach den beiden Tätern, von denen einer helle Handschuhe trug, war jedoch erfolglos. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zu den beiden Unbekannten geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 bei der Polizei melden.

Weingarten

Verkehrszeichen überfahren - Unfallverursacher haut ab

Nach einem Verkehrsunfall am Freitag kurz vor 13 Uhr in der Hähnlehofstraße sucht die Polizei nach dem Fahrer eines VW Passat. Der Unbekannte war in Richtung Ravensburg unterwegs und überfuhr an der Einmündung zu einem Supermarkt beim Linksabbiegen ein Verkehrszeichen. Der Unbekannte setzte kurzerhand zurück, sammelte zurückgelassene Fahrzeugteile ein, richtete das Verkehrsschild wieder auf und fuhr weiter. Dabei wurde er von der Videoüberwachung eines angrenzenden Betriebs aufgezeichnet. Hinweise zu dem Mann oder dessen schwarzen VW Passat, der an der Front entsprechende Beschädigungen aufweisen dürfte, nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Baindt

Betrunkener leistet Widerstand gegen Polizisten

Erheblich alkoholisiert war ein 19-Jähriger am frühen Sonntagmorgen, der nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen muss. Eine Polizeistreife war gegen 2 Uhr auf ein vermeintliches Pannenfahrzeug auf dem Standstreifen der B 30 aufmerksam geworden. Statt einer Panne hatte die Lenkerin des Wagens jedoch erhebliche Probleme mit ihrem 19 Jahre alten betrunkenen Beifahrer. Da dieser seinen Weg zu Fuß fortsetzen wollte und auf die Bundesstraße zu laufen drohte, nahmen ihn die Polizeibeamten in Gewahrsam. Dagegen wehrte er sich jedoch mit voller Kraft und versuchte in der Folge, einen Polizisten zu treten. Der 19-Jährige musste den Rest der Nacht in der Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen. Er wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte bei der Staatsanwaltschaft angezeigt und wird zudem die Kosten für den Aufenthalt in der Arrestzelle tragen müssen.

Wangen im Allgäu

Unbekannte entwenden Baustellenwerkzeug - Ermittlungen wegen Diebstahls

Von der Pritsche eines Baustellenfahrzeugs, das im August-Lämmle-Weg abgestellt war, haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Samstagmittag und Sonntagabend ein Arbeitsgerät gestohlen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter das Gerät zur Betonbearbeitung im Wert von mehreren tausend Euro mit einem Fahrzeug abtransportiert haben dürften. Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder der Täterschaft geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen Tel. 07522/9840 zu melden.

Wangen im Allgäu

Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Glimpflich kam ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag in der Erzbergerstraße davon. In einem Kreisverkehr wurde der 24-jährige Fahrradfahrer gegen 14 Uhr von einem 81-jährigen VW Golf-Fahrer gegen mutmaßlich übersehen, sodass die beiden Beteiligten frontal zusammenstießen. Der Fahrradfahrer kam hierbei zu Fall, verletzte sich jedoch glücklicherweise nur leicht. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 3.700 Euro.

Leutkirch

Streit eines Pärchens ruft Polizei auf den Plan

In der Gewahrsamszelle hat der teils handgreifliche Streit mit ihrem Lebensgefährten für eine 37-Jährige am frühen Sonntagmorgen geendet. Die Frau war mit ihrem 42 Jahre alten Partner in dessen Wohnräumen zunächst verbal aneinandergeraten. Im weiteren Verlauf verletzten sich die beiden eigenen Angaben zufolge gegenseitig. Eine alarmierte Polizeistreife erteilte der 37-Jährigen, die deutlich alkoholisiert war, einen Platzverweis. Nur wenige Minuten später tauchte die Frau jedoch erneut an der Wohnungstür des 42-Jährigen auf und klingelte Sturm. Die Beamten rückten erneut an und nahmen die 37-Jährige in Gewahrsam. Während der weiteren Maßnahmen beleidigte die Frau die Polizisten und griff während der Fahrt nach einem am Körper getragenen Einsatzmittel eines Beamten. Um sich vor weiteren Übergriffen zu schützen, legten die beiden Polizisten der 37-Jährigen Handschließen an. Dagegen wehrte diese sich erheblich. Sie musste den Rest der Nacht in der Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen. Auf die 37-Jährige kommen nun strafrechtliche Konsequenzen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu. Auch die Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung wird die 37-Jährige bezahlen müssen. Der 42-Jährige wird sich ebenfalls wegen Körperverletzung und Bedrohung strafrechtlich verantworten müssen.

Aichstetten

In Grünstreifen ausgewichen - Ermittlungen wegen Unfallflucht

Bei einem Ausweichmanöver auf der A 96 ist am Sonntagnachmittag Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden. Eigenen Angaben zufolge musste ein 41-jähriger VW Golf-Fahrer kurz nach 15 Uhr einem vorausfahrenden Fahrzeug ausweichen. Der 41-Jährige war in Richtung Lindau unterwegs, als ein Fahrzeuglenker kurz vor ihm unvermittelt von der linken auf die rechte Fahrspur gezogen haben soll. Um einen Unfall zu verhindern, setzte der 41-Jährige zu einer Vollbremsung an und versuchte, nach rechts auszuweichen. Während des Ausweichmanövers überquerte der 41-Jährige einen Grünstreifen, bis er schließlich in einem Graben zum Stillstand kam. Der 41-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Der Unbekannte setzte seine Fahrt mit seinem dunkelblauen Pkw, möglicherweise mit TT-Kennzeichen, weiter fort. Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug nehmen die Beamten des Verkehrsdiensts Kißlegg unter Tel. 07563/90990 entgegen, die nun wegen des Verdachts der Unfallflucht ermitteln.

