Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Brand in Mehrfamilienhaus

Wohl aufgrund eines technischen Defekts gerieten in einem Kellerabteil im Absenreuterweg in Ravensburg mehrere Elektrogeräte in Brand. Dabei war selbst die Straße so stark verraucht und verqualmt, dass sich Einsatzkräfte nur schwer der Örtlichkeit nähern konnten. Wie die Beamten des Polizeireviers Ravensburg bislang in Erfahrung bringen konnten, brannten 5 Waschmaschinen beziehungsweise Trockner vollständig aus. Durch die starke Rauchentwicklung war das Wohnhaus auch nach den Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar. Alle Bewohner konnten sich selbständig um eine entsprechende Bleibe kümmern. Bei dem Brand entstand ein Schaden von circa 200.000 Euro. Es wurden zwei Personen durch eine Rauchgasintoxikation leicht verletzt. Davon musste eine Person in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Feuerwehr war mit circa 31 Wehrmännern und über zwei Duzend Mitarbeiter des Rettungsdienstes im Einsatz. Die Feuerwehr musste mit Atemschutzausrüstung in das Gebäude eindringen, um den Brand zu löschen. Einige Bewohner wurden über die Drehleiter der Feuerwehr aus dem Gebäude gebracht. Die Ursache für die Brandentstehung ist bislang nicht bekannt. Es wird bislang von einem technischen Defekt an einem der Elektrogeräte ausgegangen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Ralph Teubner
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

  • 15.12.2025 – 14:58

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Horgenzell Fahrer sucht nach Unfall zu Fuß das Weite Nach einem Verkehrsunfall am Sonntag kurz nach 23 Uhr auf der L 288 hat sich der 40 Jahre alte Unfallverursacher zu Fuß aus dem Staub gemacht. Der 40-Jährige war mit seinem Nissan gegen 23 Uhr zwischen Esenhausen und Hasenweiler unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte er mit ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 14:45

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Auto bei Einbruchsversuch beschädigt Ein Unbekannter hat am frühen Sonntagmorgen in der Bittelschießer Straße ein Auto beschädigt. Die Ermittler schließen nicht aus, dass der Täter versuchte, den Wagen aufzubrechen und davon abließ, als die Alarmanlage auslöste. Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise etwaiger Zeugen, die ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 14:39

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Auto in Vollbrand Ein technischer Defekt dürfte die Ursache für einen Fahrzeugbrand am Samstagnachmittag in der Fichtenburgstraße in Raderach gewesen sein. Der Fahrer des Wagens stellte beim Fahren Auffälligkeiten fest und stellte den Mercedes ab. Bereits kurze Zeit später stand der Wagen in Vollbrand und musste von der alarmierten Feuerwehr gelöscht werden. Der Restwert des ...

    mehr
