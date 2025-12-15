Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Brand in Mehrfamilienhaus

Wohl aufgrund eines technischen Defekts gerieten in einem Kellerabteil im Absenreuterweg in Ravensburg mehrere Elektrogeräte in Brand. Dabei war selbst die Straße so stark verraucht und verqualmt, dass sich Einsatzkräfte nur schwer der Örtlichkeit nähern konnten. Wie die Beamten des Polizeireviers Ravensburg bislang in Erfahrung bringen konnten, brannten 5 Waschmaschinen beziehungsweise Trockner vollständig aus. Durch die starke Rauchentwicklung war das Wohnhaus auch nach den Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar. Alle Bewohner konnten sich selbständig um eine entsprechende Bleibe kümmern. Bei dem Brand entstand ein Schaden von circa 200.000 Euro. Es wurden zwei Personen durch eine Rauchgasintoxikation leicht verletzt. Davon musste eine Person in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Feuerwehr war mit circa 31 Wehrmännern und über zwei Duzend Mitarbeiter des Rettungsdienstes im Einsatz. Die Feuerwehr musste mit Atemschutzausrüstung in das Gebäude eindringen, um den Brand zu löschen. Einige Bewohner wurden über die Drehleiter der Feuerwehr aus dem Gebäude gebracht. Die Ursache für die Brandentstehung ist bislang nicht bekannt. Es wird bislang von einem technischen Defekt an einem der Elektrogeräte ausgegangen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell