Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg (B295 Leonberg-West): Rotlichtunfall im Kreuzungsbereich

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (18.10.2025) kam es gegen 20:00 Uhr im Kreuzungsbereich der B295 zur Brennerstraße zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Der 44-jährige Lenker eines Ford Focus befuhr die Brennerstraße aus Richtung Stadtmitte kommend. Zeitgleich war ein 21-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz auf der B295 in Fahrtrichtung Südrandstraße unterwegs. Der Fahrzeugführer des Ford missachtete beim Einfahren in den Kreuzungsbereich das Rotlicht der Ampel. Daraufhin kam es zur Kollision mit dem Mercedes-Benz, der bei Grünlicht seine Ampel passierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf die dortige Verkehrsinsel aufgeschoben. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde keiner der Beteiligten. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen und den Schildern auf der Verkehrsinsel wird auf 15.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme und Absperrung waren zwei Streifenbesatzungen des Polizeireviers Leonberg eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell