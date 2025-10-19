PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg (B295 Leonberg-West): Rotlichtunfall im Kreuzungsbereich

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (18.10.2025) kam es gegen 20:00 Uhr im Kreuzungsbereich der B295 zur Brennerstraße zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Der 44-jährige Lenker eines Ford Focus befuhr die Brennerstraße aus Richtung Stadtmitte kommend. Zeitgleich war ein 21-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz auf der B295 in Fahrtrichtung Südrandstraße unterwegs. Der Fahrzeugführer des Ford missachtete beim Einfahren in den Kreuzungsbereich das Rotlicht der Ampel. Daraufhin kam es zur Kollision mit dem Mercedes-Benz, der bei Grünlicht seine Ampel passierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf die dortige Verkehrsinsel aufgeschoben. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde keiner der Beteiligten. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen und den Schildern auf der Verkehrsinsel wird auf 15.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme und Absperrung waren zwei Streifenbesatzungen des Polizeireviers Leonberg eingesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.10.2025 – 07:58

    POL-LB: Leonberg B295: Verkehrsunfall mit Langholztransporter

    Ludwigsburg (ots) - Am Samstag (18.10.2025) gegen 10:30 Uhr befuhr der 34-jährige Fahrer eines Sattelzugs mit einem Auflieger für Langholz die B295 aus Richtung Renningen kommend. Kurz vor der Anschlussstelle Leonberg-West (BAB 8), kam es zu einer verkehrsbedingten Stockung in deren Folge der Lkw-Lenker stark abbremsen musste. Auf Grund unzureichend gesicherter ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 07:53

    POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Einfamilienhaus

    Ludwigsburg (ots) - Am Samstag (18.10.2025) zwischen 18:30 Uhr und 22:45 Uhr verschaffte sich unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus auf der Schanz in Ludwigsburg-Oßweil. Die Täter durchtrennten eine Sicherheitskette eines Gitterrostes, entfernten diesen und hebelten das Kellerfenster auf. Sie betraten so das Haus und durchwühlten im OG zwei Schlafzimmer. Über eine Balkontüre, welche ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 06:15

    POL-LB: Oberstenfeld: Wohnungseinbruch in der Nacht

    Ludwigsburg (ots) - In den frühen Morgenstunden am Samstag, im Zeitraum zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr, hebelte bislang unbekannte Täterschaft ein Fenster im 1. Obergeschoss eines Wohnhauses in der Körnerstraße auf und verschaffte sich so Zutritt in den Innenraum. Hier wurden mehrere Einrichtungsgegenstände durchwühlt. Offenbar wurden der oder die Täter während ihrer Tatausführung durch Bewohner aus dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren