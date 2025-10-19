Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (18.10.2025) zwischen 18:30 Uhr und 22:45 Uhr verschaffte sich unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus auf der Schanz in Ludwigsburg-Oßweil. Die Täter durchtrennten eine Sicherheitskette eines Gitterrostes, entfernten diesen und hebelten das Kellerfenster auf. Sie betraten so das Haus und durchwühlten im OG zwei Schlafzimmer. Über eine Balkontüre, welche offenstand, verließen sie vermutlich das Haus wieder. Entwendet wurde ein Schmuckstück. Zum entstandenen Sachschaden können bislang keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07141 18 5353 oder per E-Mail unter ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell