PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg B295: Verkehrsunfall mit Langholztransporter

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (18.10.2025) gegen 10:30 Uhr befuhr der 34-jährige Fahrer eines Sattelzugs mit einem Auflieger für Langholz die B295 aus Richtung Renningen kommend. Kurz vor der Anschlussstelle Leonberg-West (BAB 8), kam es zu einer verkehrsbedingten Stockung in deren Folge der Lkw-Lenker stark abbremsen musste. Auf Grund unzureichend gesicherter Ladung kamen die geladenen Baumstämme zunächst ins Rutschen und dann auf der Fahrbahn zum Liegen. Im Verlauf der Aufräumarbeiten musste die Fahrbahn kurzzeitig komplett gesperrt werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden am Sattelzug sowie den angrenzenden Schutzplanken beläuft sich insgesamt auf 4.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.10.2025 – 07:53

    POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Einfamilienhaus

    Ludwigsburg (ots) - Am Samstag (18.10.2025) zwischen 18:30 Uhr und 22:45 Uhr verschaffte sich unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus auf der Schanz in Ludwigsburg-Oßweil. Die Täter durchtrennten eine Sicherheitskette eines Gitterrostes, entfernten diesen und hebelten das Kellerfenster auf. Sie betraten so das Haus und durchwühlten im OG zwei Schlafzimmer. Über eine Balkontüre, welche ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 06:15

    POL-LB: Oberstenfeld: Wohnungseinbruch in der Nacht

    Ludwigsburg (ots) - In den frühen Morgenstunden am Samstag, im Zeitraum zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr, hebelte bislang unbekannte Täterschaft ein Fenster im 1. Obergeschoss eines Wohnhauses in der Körnerstraße auf und verschaffte sich so Zutritt in den Innenraum. Hier wurden mehrere Einrichtungsgegenstände durchwühlt. Offenbar wurden der oder die Täter während ihrer Tatausführung durch Bewohner aus dem ...

    mehr
  • 18.10.2025 – 18:38

    POL-LB: BAB 81 Leonberg: Starke Rauchentwicklung hat Sperrung des Engelbergtunnels zur Folge

    Ludwigsburg (ots) - Am Samstag (18.10.2025) wurde über die Integrierte Leitstelle des Landkreises Ludwigsburg gegen 13:06 Uhr mitgeteilt, dass es aufgrund starker Rauchentwicklung im Engelbergtunnel zur Auslösung eines Brandmeldealarms kam, der die automatisierte Sperrung beider Tunnelröhren zur Folge hatte. Ermittlungen zufolge durchfuhr ein Gespann, bestehend aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren