POL-LB: Leonberg B295: Verkehrsunfall mit Langholztransporter

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (18.10.2025) gegen 10:30 Uhr befuhr der 34-jährige Fahrer eines Sattelzugs mit einem Auflieger für Langholz die B295 aus Richtung Renningen kommend. Kurz vor der Anschlussstelle Leonberg-West (BAB 8), kam es zu einer verkehrsbedingten Stockung in deren Folge der Lkw-Lenker stark abbremsen musste. Auf Grund unzureichend gesicherter Ladung kamen die geladenen Baumstämme zunächst ins Rutschen und dann auf der Fahrbahn zum Liegen. Im Verlauf der Aufräumarbeiten musste die Fahrbahn kurzzeitig komplett gesperrt werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden am Sattelzug sowie den angrenzenden Schutzplanken beläuft sich insgesamt auf 4.500 Euro.

