PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 17.12.2025

Tatverdächtiger nach Einbruchsserie ermittelt

Nachdem bereits im vergangenen Juni mehrere Einbrüche im Stadtgebiet begangen worden waren (wir berichteten), hat das Polizeirevier Sigmaringen einen Tatverdächtigen ermittelt. Der 22-Jährige hinterließ an mehreren Tatorten Spuren, anhand derer die Ermittler auf seine Fährte kamen. Es wird zwischenzeitlich davon ausgegangen, dass auch ein Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Straße "Hohe Tannen" zwischen dem 27. und dem 28. Juli sowie mehre Fahrzeugaufbrüche zum Nachteil einer Firma mit Sitz "In den Käppeleswiesen" in der Nacht vom 19. auf den 20. Oktober auf sein Konto gehen. Außerdem steht er im Verdacht, im Laufe des Oktobers und Novembers mehrmals in eine Gaststätte in der Gorheimer Allee sowie zweimal in einen Kiosk in der Ludwig-Erhard-Schule eingebrochen zu sein (wir berichteten ebenfalls). Insgesamt ist er für mindestens 13 Straftaten dringend verdächtig, bei denen es sich überwiegend um Einbruchs- und Diebstahlsdelikte handelt. Dabei hatte er es bei seinen Taten überwiegend auf Bargeld und Elektronikartikel sowie Schmuck und hochwertige Alkoholika abgesehen. Im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen konnten die Ermittler eine Vielzahl an Diebesgut in der Wohnung des 22-Jährigen sicherstellen. Der Tatverdächtige wurde am 7. November vorläufig festgenommen und am selben Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen einem Haftrichter vorgeführt. Nachdem dieser einen Untersuchungshaftbefehl erlassen und in Vollzug gesetzt hatte, wurde der dringend tatverdächtige 22-jährige Deutsche in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Unsere Mitteilung vom 18.06.2025:

Polizei ermittelt wegen Einbruchs und Einbruchsversuchen

Wegen Einbruchs und Einbruchsversuchen ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen Unbekannt. In der Nacht auf Dienstag machten sich Unbekannte in der Gorheimer Straße an einem Pkw vor einem Busunternehmen zu schaffen und versuchten anschließend, eine Türe zum danebenliegenden Unternehmensgebäude aufzuhebeln. In beiden Fällen scheiterten die Unbekannten. Nur kurz später in derselben Nacht dürfte sich der Einbruch in eine Pizzeria ebenfalls in der Gorheimer Allee ereignet haben, bei dem Unbekannte eine Glaseinfassung einschlugen und die Räumlichkeiten durchsuchten. Inwiefern die Täter bei ihrer Tat Beute gemacht haben, ist derzeit noch unklar. Das Polizeirevier Sigmaringen prüft im Zuge der Ermittlungen mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten und hat erste Spuren gesichert. Nicht auszuschließen ist dabei auch, dass sich die Täter bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag an dem Einbruch in die Pizzeria versucht haben, hier jedoch noch mit ihrem Vorhaben scheiterten. Personen, die im Zusammenhang mit den Taten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 auf dem Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Unsere Meldungen vom 21.10.2025

In Gaststätte eingebrochen

Bargeld von wenigen hundert Euro, ein IPad und Zigarren haben Unbekannte bei einem Einbruch in eine Gaststätte in der Gorheimer Allee gestohlen. In der Nacht von Sonntag auf Montag hebelten die Täter eine Hintertüre der Gaststätte auf und durchsuchten anschließend in den Räumlichkeiten sämtliche Schränke und Schubladen. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen und nimmt Hinweise in diesem Zusammenhang unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Fuhrpark bei Diebestour beschädigt - über 10.000 Euro Sachschaden

Bei einer offenkundigen Diebestour haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag auf dem Gelände einer Firma in der Straße "In den Käppeleswiesen" an sechs geparkten Firmenfahrzeugen die Seitenscheiben eingeschlagen und hierdurch Sachschaden von über 10.000 Euro angerichtet. Die Täter durchsuchten die Fahrerkabinen der Lieferfahrzeuge nach Diebesgut, konnten nach bisherigen Erkenntnissen jedoch keine nennenswerte Beute machen. Umso schwerer wiegt der verursachte Sachschaden. Das Polizeirevier Sigmaringen bittet Personen, die zwischen 22 Uhr und 6 Uhr verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Firma gemacht haben, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden. An den Fahrzeugen wurden Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

