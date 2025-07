Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des LKA BW: Polizeilicher Schusswaffengebrauch am 1. Juli in Stuttgart

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 1. Juli 2025 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110980/6067039)

In Stuttgart kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag (1. Juli 2025) im Rahmen eines Polizeieinsatzes zu einem Schusswaffengebrauch, in dessen Folge ein Mann verstarb.

Die bislang erfolgten Ermittlungen ergaben, dass der Verstorbene nicht, wie zunächst angenommen, 18 Jahre alt war. Dieses Alter war am 26. Juni 2025 bei einer polizeilichen Kontrolle im Zusammenhang mit einem Einreiseversuch in Nordrhein-Westfalen in polizeilichen Systemen erfasst worden. Aus zwischenzeitlich von Familienmitgliedern des Verstorbenen vorgelegten Dokumenten ergibt sich, dass dieser bereits 29 Jahre alt war.

Der genaue Ablauf des Geschehens ist weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

