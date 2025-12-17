Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Parkrempler - Polizei sucht nach Zeugen

Einen Schaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montag an einem Skoda verursacht, der zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr auf dem Kiesparkplatz in der Schubertstraße abgestellt war. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug nehmen die Beamten des Polizeireviers Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen, die nun wegen des Verdachts der Unfallflucht ermitteln.

Bad Waldsee

Fahrt trotz Fahrverbot

Wegen Fahrens trotz bestehenden Fahrverbots muss sich ein 20-Jähriger strafrechtlich verantworten. Der junge Mann wurde am Dienstagabend von der Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Stadtgebiet angehalten. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen den 20-Jährigen derzeit ein Fahrverbot besteht und er somit nicht berechtigt war, sein Fahrzeug zu führen. Zudem ergaben sich mehrere Anhaltspunkte auf eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Da der junge Mann nicht in der Lage war, einen Drogenschnelltest durchzuführen, wurde durch einen Arzt eine Blutentnahme vorgenommen. Sollte sich der Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss bestätigen, muss der 20-Jährige mit einem empfindlichen Bußgeld und einem mehrwöchigen Fahrverbot rechnen.

Kißlegg

Lkw-Fahrer mit über zwei Promille angehalten

Über zwei Promille ergab ein Alkoholvortest bei einem Lkw-Fahrer, welcher am Dienstag kurz nach 14 Uhr von der Polizei auf der A 96 angehalten wurde. Die Beamten führten bei dem 56-Jährigen eine Verkehrskontrolle durch. Im Laufe der Kontrolle deuteten mehrere Anhaltspunkte auf eine Alkoholisierung des Fahrers hin. In der Folge musste der Mann in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Der 56-Jährige, der nicht mehr weiterfahren durfte, muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich verantworten.

Kißlegg

Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs

Auf der A 96 wurde am frühen Dienstagmorgen ein 32-jähriger Autofahrer von der Polizei kontrolliert. Die Beamten stellten hierbei fest, dass der Mann trotz bereits entzogener Fahrerlaubnis mit seinem Wagen unterwegs war. Während der Kontrolle ergaben sich zudem Hinweise darauf, dass der 32-Jährige zusätzlich unter Drogeneinfluss stand. Bei einem anschließend durchgeführten Drogenvortest konnte der Verdacht bestätigt werden - der Test schlug positiv auf mehrere Drogenarten an. Der Mann musste die Polizisten zur Blutentnahme begleiten und sein Fahrzeug stehen lassen. Der 32-Jährige wird nun, sollte das Ergebnis der Blutuntersuchung den Betäubungsmittelkonsum bestätigen, entsprechend angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell