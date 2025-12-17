PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Polizei nimmt Strafgefangenen nach kurzer Flucht fest

Nicht lange angehalten hat der Duft der Freiheit für einen 41-jährigen Strafgefangenen, der nur wenige Minuten nach seiner Flucht am Dienstag von der Polizei festgenommen wurde. Der 41-Jährige, der derzeit eine Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt absitzt, nutzte kurz nach 13 Uhr die Gelegenheit, nach einer Gerichtsverhandlung beim Amtsgericht zu fliehen. Auf seiner Flucht entwendete er zudem eine hochwertige Jacke, um nicht als Gefängnisinsasse erkannt zu werden. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagenbesatzungen nach dem Mann, konnte ihn am Bahnhof antreffen und zurück hinter Gitter bringen. Neben den Vortaten, die zu seiner Inhaftierung geführt haben, muss er sich nun zudem wegen Diebstahls verantworten.

