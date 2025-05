POL-HRO: Vermisstenfahndung nach 82-jähriger Frau aus Lübtheen

Plau am See (ots) - Die zuvor mit Hilfe einer Öffentlichkeitsfahndung gesuchten 12-jährigen Mädchen aus Plau am See sind wohlbehalten wieder angetroffen worden. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6029305 Die Polizei bedankt sich bei allen Medienpartnern und der Bevölkerung für die Unterstützung im Rahmen der Suche. Die Öffentlichkeitsfahndung wird ...

mehr