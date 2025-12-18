Polizeipräsidium Ravensburg

Bingen

Kontrolle über Fahrzeug verloren - Fahrerin leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwoch gegen 18.30 Uhr auf der K 8201 eine 25 Jahre alte Fahrzeuglenkerin leicht verletzt worden. Die Frau verlor während eines Überholvorgangs bei Bingen die Kontrolle über ihren VW, kam von der Fahrbahn ab und in einem angrenzenden Waldstück zum Stehen. Die 25-Jährige wurde vom Rettungsdienst vor Ort betreut. An ihrem Wagen, der abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Gammertingen

Mann fuchtelt mit Messer herum

Mit einer Anzeige und einer Unterbringung in einer Fachklinik hat der Dienstag für einen 34-Jährigen geendet. Die Polizei wurde kurz nach 18 Uhr verständigt, weil der alkoholisierte Mann im Bereich eines Supermarkts in der Straße "Mittelberg" mit einem Messer herumgefuchtelt haben soll. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen konnten den 34-Jährigen wenig später im Bereich der Friedhofstraße antreffen und vorläufig festnehmen. Sie stellten das Messer, das der Mann noch immer bei sich hatte, sicher, und brachten den 34-Jährigen wegen seines psychisch auffälligen Gemütszustands in eine Fachklinik. Da er den Beamten gegenüber angab, dass er das Messer erst am selben Tag erworben hatte und in der Folge mit dem Zug nach Gammertingen gefahren ist, kommt auf ihn nun auch ein empfindliches Bußgeld wegen des Messerverbots im ÖPNV zu.

Pfullendorf

Frau entgeht nur knapp Betrug durch falsche Bankmitarbeiterin

Ganz knapp dem Verlust ihres Ersparten ist am Dienstag eine 33-Jährige entgangen, nachdem sie telefonisch von einer vermeintlichen Bankmitarbeiterin kontaktiert worden war. Die Unbekannte machte der 33-Jährigen weiß, dass von ihrem Konto eine unerlaubte Abbuchung stattgefunden hätte und sie diese wieder rückgängig machen werde. Zu diesem Zweck gewährte die 33-Jährige der Betrügerin per Fernwartungssoftware Zugriff auf ihren Rechner und das Online-Banking. Dabei beobachtete sie, wie die falsche Bankmitarbeiterin im Online-Banking eine Überweisung in Höhe von knapp 10.000 Euro vorbereitete und brach geistesgegenwärtig das Gespräch sowie den Zugriff auf den Rechner ab. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen, bei denen die Betrüger teilweise sogar mit der Telefonnummer der Hausbank anrufen. Sie nutzen dabei das sogenannte "Call ID-Spoofing". Seriöse Bankberater verlangen niemals Zugriff auf Ihren Rechner und fordern Sie auch nicht zur Herausgabe von Passwörtern oder TANs auf. Beenden Sie das Gespräch im Zweifelsfall und nehmen Sie selbstständig Kontakt mit Ihrer Bank auf.

Pfullendorf/Neufra

In Schlangenlinien unterwegs - Fahrer unter mutmaßlichem Drogeneinfluss

In deutlichen Schlangenlinien war am Mittwoch gegen 6.30 Uhr ein 37-jähriger Autofahrer auf der B 311 unterwegs. Ein Verkehrsteilnehmer verständigte die Polizei, nachdem der 37-Jährige durch seine auffällige Fahrweise sowie abruptes Bremsen und Beschleunigen aufgefallen war. Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau konnten den Autofahrer in Neufra stoppen. Ein Alkoholtest bei dem 37-Jährigen verlief zwar negativ, ein Drogenvortest schlug jedoch positiv auf Amphetamin an. Der Autofahrer musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein abgeben. Weiterfahren durfte er nicht. Er muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

