Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mit intimen Bildern erpresst

Nachdem ein 53-Jähriger aus dem Bereich Friedrichshafen Opfer der perfiden Betrugsmasche "Sextortion" wurde, ermittelt die Polizei und rät abermals zur Vorsicht. Der Mann kam über die sozialen Medien mit einer Betrügerin in Kontakt. Die Chats entwickelten sich rasch in sexuelle Richtung, woraufhin der Mann über einen Messenger intime Bilder von sich übersandte. Schnell war daraufhin jedoch die Romanze vorbei, als das Gegenüber ihm mit der Veröffentlichung der Bilder drohte und Geld in Form von Wertkarten forderte. Nachdem der 53-Jährige auf diese Weise mehrere hundert Euro übersandt hatte und die Betrügerin immer mehr Wertgutscheine forderte, informierte der Mann die Polizei, die nun wegen der Erpressung ermittelt. Informationen rund um dieses Thema finden sich im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Friedrichshafen

Nach Unfall geflüchtet

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei Friedrichshafen nach einem Unfall am späten Mittwochabend kurz vor Mitternacht in der Henri-Dunant-Straße. Der Autofahrer fuhr über eine Verkehrsinsel, zerstörte dabei ein Verkehrszeichen und flüchtete. Kurz darauf soll er an die Unfallörtlichkeit zurückgekommen sein, um die Trümmerteile seines Wagens einzusammeln. Polizisten fanden den erheblich beschädigten Skoda Fabia nach einem Hinweis abgeparkt vor und ermitteln nun gegen den Fahrer, dessen Identität noch abschließend geklärt werden muss. Weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Tettnang

Tiefgarageneinfahrt beschmiert

Wie erste jetzt polizeibekannt wurde, haben Unbekannte am vergangenen Wochenende die Tiefgarageneinfahrt in der Leimgrube mit Sprühfarbe beschmiert. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der Polizeiposten Tettnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Tat, sich unter Tel. 07542/9371-0 zu melden.

Meckenbeuren / Ravensburg

Jugendlicher erneut straffällig

Der Jugendliche, der bereits am Montag von der Polizei gestoppt wurde, nachdem er zahlreiche Straftaten begangen haben soll (unsere Pressemeldung vom 16.12.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6180760), trat nun erneut mit mehreren Vergehen in Erscheinung. Ein Verkehrsteilnehmer meldete in der Nacht auf Donnerstag einen Wagen, der in Schlangenlinien auf der B 32 unterwegs war und bei Grünkraut bereits die Leitplanke touchiert hatte. Beamte des Polizeireviers Ravensburg stoppten den Jugendlichen hinterm Steuer. Wie schon wenige Tage zuvor, hatte er den Wagen im Bereich Meckenbeuren gestohlen und war ohne Fahrerlaubnis sowie augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs. Erneut fanden die Polizisten diverses Diebesgut wie beispielsweise Kleidung, Zigaretten, Kopfhörer und Parfums bei ihm auf, das er offenbar bei einer Diebestour in den vergangenen Tagen in Ravensburg erbeutet hatte. Die Polizisten stellten das Diebesgut sicher und leiteten erneut Ermittlungen ein.

Meckenbeuren

Rucksack aus Pkw gestohlen

Ein Dieb hat am Mittwoch gegen 12.15 Uhr im Gallusweg in Liebenau einen mutmaßlich unverschlossenen Pkw geöffnet und einen Rucksack daraus gestohlen. Ein Zeuge erwischte den Täter auf frischer Tat, woraufhin dieser mit einem grünen Mountainbike die Flucht ergriff. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose und hatte eine Kapuze über dem Kopf. Hinweise zu dem Unbekannten nehmen die Ermittler des Polizeipostens Meckenbeuren unter Tel. 07542/9432-0 entgegen.

Überlingen

Lastwagen stößt mit Bus zusammen - zwei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 12 Uhr auf der Bundesstraße 31n bei Überlingen-Nord wurden zwei Personen leicht verletzt. Ein 48 Jahre alter Lastwagen-Fahrer war in Richtung Stockach unterwegs und musste aufgrund eines nahenden Rettungswagens, der mit Sondersignal unterwegs war, auf den Beschleunigungsstreifen weichen. Dabei übersah er den dort fahrenden Linienbus, wobei es zum Zusammenstoß kam. Infolge des Unfalls stürzten zwei Fahrgäste im Bus und mussten zur ambulanten Versorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am Sattelauflieger entstand rund 5.000 Euro, am Linienbus rund 8.000 Euro Sachschaden

Meersburg

Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Polizisten haben am Mittwoch einen Autofahrer gestoppt, der sich unerlaubt hinters Steuer seines Wagens gesetzt hatte. Bei der Kontrolle übergab er umgehend die Fahrzeugschlüssel an die Beamten und gab an, Alkohol getrunken zu haben und keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Beides bestätigte sich, woraufhin er die Polizisten für eine weitere Atemalkoholmessung auf das Polizeirevier begleiten und sein Fahrzeug stehen lassen musste. Ihn erwarten nun entsprechende Anzeigen.

Uhldingen-Mühlhofen

Graffitis geschmiert - Mann im Tatverdacht

Der Polizeiposten Meersburg ermittelt gegen einen 32-Jährigen, der im Verdacht steht, für mehrere Schmierereien verantwortlich zu sein. Ende November an einem Treppenaufgang der Kirchengemeinde in der Linzgaustraße, anschließend an einer Hauswand in der Mainauer Straße und Mitte Dezember an der Fassade eines Einkaufsgeschäfts in der Straße "Krummes Land" fiel immer wieder der gleiche Schriftzug auf. Nach einem Hinweis kamen die Ermittler dem Tatverdächtigen auf die Spur und fanden in der ehemaligen Wohnung des bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen 35-Jährigen gleichartige Schriftzüge. Er wird nun entsprechend bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell