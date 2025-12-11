Feuerwehr Haan

FW-HAAN: Brand eines Gefahrguttransporters auf der A 46 - Warnung für Bereich Mahnert

Auf der Autobahn 46 ist heute gegen 13.50 Uhr ein mit Gefahrgut beladener Lkw verunglückt und auf die Seite gestürzt. Die elektrisch angetriebene Zugmaschine ist im Bereich der Hochvoltbatterie in Brand geraten. Die Akkus werden aktuell gekühlt. Das in Fässern gelagerte Gefahrgut befindet sich unbeschädigt im Sattelauflieger. Es ist leicht brennbar und gesundheitsgefährdend. Da nicht ausgeschlossen ist, dass Brandrauch in den Bereich Mahnert zieht, ist die Bevölkerung aufgerufen, sich dort in geschlossene Räume zu begeben. Das Gebiet sollte gemieden werden.

Die Feuerwehr Haan ist mit allen verfügbaren Kräften im Einsatz. Weitere Kräfte aus dem Kreisgebiet sind im Rahmen überörtlicher Hilfe vor Ort: Die Feuerwehren Erkrath, Hilden, Langenfeld, Mettmann und Monheim stellen einen Wasserförderzug, um die Löschwasserversorgung auf der Autobahn sicherzustellen. Parallel dazu fahren Tanklöschfahrzeuge im Pendelverkehr Löschwasser an die Einsatzstelle. Das Cobra-Löschsystem der Feuerwehr Ratingen ist vor Ort und soll nach Möglichkeit mit Hochdruck Löschwasser in die brennenden Akkus geben; der Einsatz wird aktuell allerdings noch geprüft. Das THW ist zwecks Ausleuchtung und Logistik an der Einsatzstelle alarmiert, eine Einsatzeinheit des Deutschen Roten Kreuzes zur Versorgung der in der Vollsperrung stehenden Insassen von Fahrzeugen. Ein Fachberater des Chemparks Leverkusen war im Rahmen des Transport-Unfall-Informations-Systems TUIS eingesetzt.

Die A 46 ist in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Diese wird vermutlich noch mehrere Stunden andauern.

