FW-HAAN: Brand im Dachgeschoss eines Fachwerkhauses

Haan (ots)

Die Feuerwehr Haan ist heute um 19.19 Uhr zu einem Dachstuhlbrand an die Straße Vogelsang alarmiert worden. Beim Eintreffen erster Kräfte drang Rauch aus dem Dachgeschoss des betroffenen Fachwerkhauses. Personen befanden sich nicht mehr in dem Gebäude. Umgehend wurden Atemschutztrupps zum Innenangriff eingesetzt.

Für das im Außenbereich gelegene Wohnhaus musste zügig eine ausreichende Löschwasserversorgung sichergestellt werden. Dies gelang über einen Abrollbehälter der Feuerwehr, welcher 9000 Liter Wasser bevorratet, sowie über eine Zisterne vor Ort.

Der Brand konnte im Innenanriff schnell unter Kontrolle gebracht werden. Von außen wurde das Dach über den Teleskopmast kontrolliert. Auch die Drohne der Feuerwehr Haan kam zum Einsatz, deren Wärmebildkamera wichtige Hinweise auf Bereiche cgab, welche noch erwärmt waren. Dort konnte gezielt nachgelöscht werden. Problematisch waren die beengten Verhältnisse in dem Bereich um das betroffene Gebäude, welche den Bewegungsraum der Feuerwehr stark einschränkten.

Der Löschzug Gruiten stellte während des Einsatzes den Grundschutz für das Stadtgebiet Haan sicher. Dabei wurde er zu einem Paralleleinsatz alarmiert: Ein Pkw hatte an der Bachstraße Öl verloren.

Der Einsatz an der Straße Vogelsang ist soeben beendet worden. Aufräumarbeiten an der Wache schließen sich an. Insgesamt waren - inklusive des Löschzugs Gruiten - knapp 40 Kräfte mit acht Fahrzeugen eingesetzt.

Original-Content von: Feuerwehr Haan, übermittelt durch news aktuell