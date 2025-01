Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: BMW-Fahrer muss ausweichen und kracht in parkendes Auto; Kind auf Fahrrad angefahren und leicht verletzt; Ermittlungen wegen Bedrohung: Festnahme eines Tatverdächtigen und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. BMW-Fahrer muss ausweichen und kracht in parkendes Auto - Mühlheim / Lämmerspiel

(cb) Die Polizei in Mühlheim am Main hat die Ermittlungen bezüglich einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstagmorgen, gegen 7.45 Uhr, in der Bischof-Ketteler-Straße (40er Hausnummern) aufgenommen. Nach bisherigen Kenntnissen wollte ein bislang unbekannter Unfallverursacher von einem Grundstück in den fließenden Verkehr einfahren. Vermutlich missachtete dieser hierbei den Vorrang eines 66 Jahre alten Fahrers eines grauen BMW. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden musste dieser nach rechts ausweichen und kollidierte in der Folge mit einem am Fahrbahnrand abgestellten blauen Mazda. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden von schätzungsweise 2.000 Euro. Der unbekannte Fahrer, welcher aus der Grundstückseinfahrt auf die Bischof-Ketteler-Straße einfuhr, entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen setzten sich bitte mit der Polizei in Mühlheim unter der Telefonnummer 06108 6000-0 in Verbindung.

2. Langfinger waren unterwegs - Mühlheim

(cb) Das Fachkommissariat in Offenbach hat die Ermittlungen bezüglich zweier Diebstähle aufgenommen, welche sich in der Industriestraße in Mühlheim ereigneten. Nach bisherigen Erkenntnissen überstiegen bislang Unbekannte am Mittwoch, zwischen 3.45 Uhr und 4.15 Uhr, die Grundstücksmauer einer Firma (10er Hausnummern). Auf dem Firmengelände haben sie anschließend die Schlösser der Baucontainer aufgebrochen und drei Heizpilze geklaut. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter 1:

- etwa 1,80 Meter groß - dunkel gekleidet mit Jogginghose und Kapuzenpullover

Täter 2:

- zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß - war bekleidet mit Jogginghose, Kapuzenpullover und Winterjacke

Des Weiteren haben Unbekannte zwischen Mittwoch, 21 Uhr und Donnerstag, 7 Uhr, einen Zaun in der Industriestraße (10er Hausnummern) überklettert und im Anschluss mehrere Werkzeuge mitgenommen. Nach bisherigen Ermittlungsstand überwanden die Täter den Zaun der Firma, begaben sich anschließend zu einem abgestellten Firmenwagen, öffneten diesen und klauten daraus mehrere elektrische Werkzeuge. Mit den erbeuteten Bohrmaschinen und Winkelschleifern flüchteten diese. Die Ermittler prüfen nun einen möglichen Tatzusammenhang und bitten unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

3. Sachbeschädigung an Gaststätte - Neu-Isenburg

(mm) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte eine Gaststätte in der Offenbacher Straße (170er Hausnummern) beschädigt. Es wurden mehrere Fenster eingeschlagen und Seitenwände eines Pavillons eingeschnitten. Gestohlen wurde dem ersten Anschein nach nichts. Die Fassade der Gaststätte wurde zudem mit Graffiti besprüht. Zu den Tätern liegen derzeit keine Hinweise vor. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

4. Unbekannte räumten Gartenhütte leer: Zeugen gesucht! - Dietzenbach

(fg) Unbekannte räumten in der Nacht zum Donnerstag eine Gartenhütte im Gustav-Heinemann-Ring (40er Hausnummern) leer und flohen mit ihrer Beute. Aufgrund der Vielzahl der entwendeten Gegenstände dürften mehrere Täter am Werk gewesen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen die Unbekannten zunächst eine Gartentür auf und schlugen im weiteren Verlauf das Fenster der Gartenhütte ein. Anschließend nahmen sie eine Kettensäge, einen Akkubohrer, eine Flexsäge, einen Gasofen, eine Wasserpumpe, ein Schweißgerät sowie ein E-Bike von Pegasus im Wert von rund 3.000 Euro mit. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Donnerstagmorgen, 7 Uhr. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

5. Kind auf Fahrrad angefahren und leicht verletzt - Dietzenbach

(cb) Eine Mutter aus Dietzenbach war am Mittwochmorgen, gegen 8.35 Uhr, mit dem Kinderwagen und ihrem Sohn, welcher auf dem Kinderfahrrad neben ihr fuhr, auf dem Weg zum Kindergarten. Die Mutter überquerte gemeinsam mit ihrem Sohn einen Fußgängerüberweg in der Offenbacher Straße, in Höhe des dortigen Kreisels ("Rattenkreisel"), als sich ein Fahrzeugführer in seinem weißen Kleinwagen näherte. Ersten Erkenntnissen nach fuhr der Fahrer mit unangepasster Geschwindigkeit in den Kreisverkehr ein und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zum Zusammenstoß mit dem Kind auf dem Rädchen kam. Das Kind stürzte in der Folge und verletzte sich leicht. Der unbekannte Fahrer, welcher etwa 60 Jahre alt sein soll, stieg kurz aus seinem weißen Kleinwagen aus und machte der Mutter Vorhaltungen. Der Mann ist ungefähr 1,65 Meter groß und von kräftiger Statur. Nur wenige Augenblicke später bestieg der dunkelgekleidete Mann mit kurzen grauen Haaren seinen Wagen und fuhr in unbekannte Richtung davon. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Dietzenbach unter der Telefonnummer 06074 837-0 entgegen.

6. Ermittlungen wegen Bedrohung: Festnahme eines Tatverdächtigen - Dreieich / Sprendlingen

(fg) Er soll am Donnerstagnachmittag, gegen 12.25 Uhr, in Begleitung einer weiteren Person eine Beratungsstelle in der Voltastraße (einstellige Hausnummern) betreten, den Aufenthaltsraum aufgesucht und einen Anwesenden angesprochen haben. Diesen forderte er wohl auf, ihn nach draußen zu begleiten. Als der Mann der Aufforderung nicht nachkam, habe der bis dato Unbekannte unverzüglich eine Waffe gezogen und mit dieser gedroht. Hintergrund der Tat ist wohl ein vorheriger Verkauf einer Smartwatch gewesen; diese habe ein für den Tatverdächtigen falsches Betriebssystem besessen, weshalb er das Geld dafür zurückverlangte. Der Unbekannte sei kurz darauf die Voltastraße in Richtung Dieselstraße geflüchtet. Beamte konnten ihn noch in der Voltastraße auf einem dortigen Parkplatz vorläufig festnehmen. Es handelte sich um einen 37 Jahre alten Mann aus Bad Homburg. Sein Begleiter, von dem bisher jede Spur fehlt, war etwa 30 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß. Er war mit einer grauen Hose, einer braunen Jacke und einer braunen Mütze bekleidet. Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0.

7. Unbekannte reißen Wahlplakate ab und werfen Böller - Rodgau / Jügesheim

(cb) Fünf Wahlplakate rissen bislang unbekannte Jugendliche am Donnerstag, gegen 21.45, in der Eisenbahnstraße ab, warfen diese auf den Bürgersteig oder entsorgten diese in Mülleimern. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Eine 20-jährige Passantin, welche das Geschehen beobachtete, ging in Richtung Unterführung des Bahnhofs, als plötzlich neben ihr ein "Böller " explodierte. Die Polizei in Heusenstamm hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung sowie des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06104 6908-0 an die Polizei in Heusenstamm.

8. Zeugensuche: Diebe klauen Reifen - Rodgau / Nieder-Roden

(mm) Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte am Donnerstagmorgen, gegen 5 Uhr, ungewöhnliche Tätigkeiten auf dem Gelände eines KFZ-Betriebs in der Benzstraße (20er-Hausnummern). Zwei bislang unbekannte Täter luden PKW-Reifen in einen weißen Kastenwagen. Nachdem sie den Anwohner bemerkten, flüchteten sie mit dem Fahrzeug in Richtung Senefelderstraße. Laut des Anwohners handelte es sich wohl um ein Fahrzeug mit rumänischer Zulassung, die ersten beiden Buchstaben sollen "OP" gewesen sein. Die beiden Täter sollen etwa 30 Jahre alt gewesen sein. Sie trugen dunkle Kleidung. Einer der beiden soll 1,80 Meter groß und schlank, der andere 1,65 Meter groß und kräftig gewesen sein. Zeugenhinweise werden durch die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

9. Blauer Ford touchiert und geflüchtet: Zeugen gesucht - Langen

(cb) Einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Unfallverursacher, als dieser einen am Fahrbahnrand abgestellten Ford beschädigte. Der blaue Ford Focus wurde gegen 8 Uhr in der Bahnstraße (20er Hausnummern) geparkt. Nur 20 Minuten später musste der Fahrzeugeigentümer Beschädigungen an der Fahrerseite feststellen. Die ermittelnde Polizei in Langen nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06103 9030-0 entgegen.

Offenbach, 31.01.2025, Pressestelle; Felix Geis

