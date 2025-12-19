Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Autofahrer kommt in Baumgruppe zum Stehen

In einer Baumgruppe hat die Fahrt eines VW-Fahrers am Donnerstagabend auf der B 32 zwischen Staig und Knollengraben geendet. Der 21-jährige Fahrer, der in Fahrtrichtung Ravensburg unterwegs war, verlor kurz nach 20 Uhr aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über seinen Wagen, geriet ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Bei der folgenden Kollision mit einer Baumgruppe er sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu, die noch vor Ort versorgt werden konnten. Sein Beifahrer blieb unverletzt. Am Unfallwagen entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Ein Abschleppdienst barg den Pkw aus dem unwegsamen Gelände, die Bergung dauerte bis gegen 22 Uhr. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Ravensburg

Verkehrsunfall

Hoher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall auf der Friedrichshafener Straße Höhe Torkenweiler am Donnerstagnachmittag entstanden. Ein 54 Jahre alter Fiat-Fahrer erkannte zu spät, dass die 59 Jahre alte Ford-Lenkerin vor ihm nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen wollte und dazu bis zum Stillstand abbremste. Der Fiat-Fahrer, der eigenen Angaben zufolge durch seine herunterfallende Mütze und gleichzeitiges Nießen abgelenkt war, fuhr wuchtig auf den Ford auf und schob diesen in den entgegenkommen Opel eines 74-Jährigen. Der Unfall ging vergleichsweise glimpflich aus - nach ersten Erkenntnissen erlitt lediglich der Unfallverursacher bei der Kollision leichte Verletzungen und konnte nach einer medizinischen Versorgung bereits an der Unfallstelle entlassen werden. Der Gesamtschaden an den drei beteiligten Fahrzeugen bemisst sich hingegen auf rund 37.000 Euro. Alle drei Autos mussten abgeschleppt werden.

Baindt / B 30

Geschwindigkeitsmessungen an Ausbauende

Am Ausbauende Nord der Bundesstraße 30 haben Beamte der Verkehrspolizei Ravensburg am Donnerstagvormittag erneut Geschwindigkeitsmessungen mit teils ernüchterndem Ergebnis durchgeführt. Knapp 50 Fahrerinnen und Fahrer müssen mit einem Bußgeld rechnen, da sie zu schnell unterwegs waren und damit die geltende Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h überschritten haben. Ein Fahrer wurde mit 128 km/h anstelle der erlaubten 80 km/h gestoppt.

Horgenzell

Enteisungsspray festgefroren - Autofahrer prallt gegen Grundstücksmauer

Enteisungsspray, das kurz nach Fahrtantritt wieder auf der Windschutzscheibe festfror, hat offensichtlich die Sicht eines VW-Fahrers eingeschränkt und am früheren Freitagmorgen in Wilhelmskirch zu einem Verkehrsunfall geführt. Der Fahrer kam von der K 7975 in Fahrtrichtung Ravensburg ab und prallte gegen eine Grundstücksmauer. Während der Mann unverletzt blieb, entstand an seinem Wagen wirtschaftlicher Totalschaden von schätzungsweise rund 10.000 Euro. Der Sachschaden an der Grundstücksmauer und dem darauf befindlichen Zaun wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Leutkirch

Unfall bei Urlau

Bei einem Verkehrsunfall auf der L318 auf Höhe von Urlau sind am Donnerstagabend zwei Personen verletzt worden. Ein 69 Jahre alter VW-Lenker, der von Urlau kam, bog nach links auf die L318 in Richtung Leutkirch ein und nahm dabei einer 43-Jährigen in einem Renault die Vorfahrt, die in Richtung Isny unterwegs war. Die Renault-Lenkerin konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Bei dem Zusammenstoß wurden sie, sowie eine 36 Jahre alte Beifahrerin, leicht verletzt. Die Frauen wurden nach einer medizinischen Versorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An den beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden von rund 9.000 Euro, sie mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Aulendorf

Pkw-Lenkerin übersieht Radfahrer an Fußgängerüberweg

Bei Überqueren des Fußgängerüberwegs in der Allewindenstraße ist am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr ein 10 Jahre alter Radfahrer von einem Auto erfasst worden. Der Junge erlitt durch die Kollision mit dem Auto leichte Verletzungen, konnte aber nach Hause entlassen werden. Die 56 Jahre alte Renault-Lenkerin, die in Richtung Hauptstraße unterwegs war, hatte den Bub auf seinem Rad übersehen. An ihrem Pkw entstand bei dem Zusammenstoß lediglich Lackschaden. Wie eine Untersuchung der Fahrtüchtigkeit im Rahmen der Unfallaufnahme ergab, stand die 56-Jährige unter Alkoholeinfluss. Sie musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, die nun toxikologisch untersucht wird. Auf sie kommt nun ein entsprechendes Strafverfahren zu.

