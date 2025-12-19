Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Fahrer bei Verkehrsunfall bewusstlos

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Bussenstraße im Einsatz. Ein 19 Jahre alter Opel Fahrer, der von der Achbergstraße kam und in Richtung Krankenhaus unterwegs war, hatte gegen 16. 15 Uhr beim Überqueren der Bussenstraße einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigen Audi-Fahrer übersehen prallte in dessen Wagen. Während der 66 Jahre alte Audi-Fahrer sowie ein Beifahrer im Opel nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt blieben, war der 19-Jährige zeitweise bewusstlos und musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 40.000 Euro, beide Wagen wurden von einem Abschleppdienst abtransportiert.

Sigmaringen

Deutlich alkoholisierter Autofahrer gestoppt

Betrunken hinter das Steuer seines Wagens gesetzt hat sich ein 33 Jahre alter Mann am Donnerstagabend. Die Polizei kontrollierte den Fahrer in der Römerstraße. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,4 Promille anzeigte, musste er die Beamten in ein Krankenhaus begleiten, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Vorbehaltlich des Untersuchungsergebnisses dieser Probe hat der 33-Jährige nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu rechnen. Seinen Führerschein behielt die Polizei noch an Ort und Stelle ein und untersagte dem Mann das Führen von Fahrzeugen bis auf Weiteres.

Stetten am kalten Markt

Kupferdieb unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Um Hinweise bittet der Polizeiposten Stetten am kalten Markt, nachdem ein dreister Dieb im Laufe der vergangenen Woche mehrere Kupferplatten vom Wasserhaupthochbehälter Stetten in Glashütte gestohlen hat. Der Wasserversorgungsgruppe entstand dadurch ein Schaden im vierstelligen Bereich. Personen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07573/815 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Bad Saulgau

Mann randaliert an Tankstelle

Mutmaßlich unter Drogeneinfluss und in einem psychischen Ausnahmezustand hat ein Mann am Donnerstagmorgen an einer Tankstelle in der Sießener Straße für Ärger gesorgt. Der 44-Jährige wollte in dem Geschäft wohl Utensilien für seinen Konsum kaufen und geriet darüber mit der Kassiererin in Streit. Er beleidigte die Frau und schlug beim Verlassen des Geschäfts aus Wut eine Glastür ein. Eine alarmierte Polizeistreife brachte den aggressiven Mann, der lediglich leicht bekleidet und barfuß unterwegs war, daraufhin in eine Fachklinik.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell