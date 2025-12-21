PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg
Ravensburg (ots)
Wilhelmsdorf
Unbekannter zündet Warnbaken an
An einer Baustelle in Wilhelmsdorf, Ortsteil Zußdorf, setzte eine bislang unbekannte Person am frühen Samstagmorgen mehrere Warnbaken sowie ein Verkehrszeichen vermutlich vorsätzlich in Brand. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 500 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Wilhelmsdorf war zur Brandbekämpfung mit zwei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort. Eine Gefahr für umliegende Gebäude bestand zu keiner Zeit.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Christian Schönfeld
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell