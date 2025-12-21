PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Wilhelmsdorf

Unbekannter zündet Warnbaken an

An einer Baustelle in Wilhelmsdorf, Ortsteil Zußdorf, setzte eine bislang unbekannte Person am frühen Samstagmorgen mehrere Warnbaken sowie ein Verkehrszeichen vermutlich vorsätzlich in Brand. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 500 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Wilhelmsdorf war zur Brandbekämpfung mit zwei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort. Eine Gefahr für umliegende Gebäude bestand zu keiner Zeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Christian Schönfeld
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.12.2025 – 11:23

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Sigmaringen (ots) - Herbertingen Defekt in einer Anlage führte zu großem Feuerwehreinsatz Zunächst als Brand gemeldet rückte die Feuerwehr am Freitag um kurz nach 09.00 Uhr mit starken Kräften zu einer Firma in den Mühlenweg in Herbertingen aus. Vor Ort konnten die Wehrmänner feststellen, dass es sich glücklicherweise lediglich um eine starke Rauchentwicklung handelte. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 11:22

    PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

    Ravensburg (ots) - Ravensburg Deutliche Alkoholisierung führt zu Verkehrsunfall Durch den Genuss von zu viel Alkohol geriet am Samstag um kurz nach Mitternacht in der Ulmer Straße in Ravensburg der Fahrer eines Nissan von der Fahrbahn ab und verursachte Sachschaden. Durch einen aufmerksamen Bürger wurde der Unfallfahrer im Grünstreifen festgestellt, welcher zuvor offensichtlich die Ulmer Straße befuhr und beim ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 11:22

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Haus mit Steinen und faulen Äpfeln beworfen - Polizei sucht Zeugen Zeugen sucht der Polizeiposten Immenstaad zu Vandalen, die in der vergangenen Woche ein Haus im Efriedweg mit Steinen und faulen Äpfeln beworfen haben. Die Steine verursachten Sachschaden an den Fenstern, die Äpfel an der Hausfassade. Schaden wird auf rund 1.500 Euro beziffert. Der Polizeiposten Immenstaad ermittelt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren