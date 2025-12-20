Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Herbertingen

Defekt in einer Anlage führte zu großem Feuerwehreinsatz

Zunächst als Brand gemeldet rückte die Feuerwehr am Freitag um kurz nach 09.00 Uhr mit starken Kräften zu einer Firma in den Mühlenweg in Herbertingen aus. Vor Ort konnten die Wehrmänner feststellen, dass es sich glücklicherweise lediglich um eine starke Rauchentwicklung handelte. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass diese Rauchentwicklung vermutlich durch statisch geladene Metall-Staub-Partikel entstand, welche bei der manuellen Reinigung eines Filters einen Defekt verursachten. Die Feuerwehr verbrachte diese Filteranlagen ins Freie, um ein weiteres Verrauchen der Firma zu verhindern. Der in der Firma tätige Arbeiter wurde nicht verletzt. Es waren insgesamt 50 Mitarbeiter der Feuerwehr im Einsatz. Nach den bisherigen Erkenntnissen entstand ein Schaden in Höhe von circa 80.000 Euro.

Bad Saulgau

Mercedes kommt von der Fahrbahn ab - Verletzungen und hoher Sachschaden.

Ein Verkehrsunfall, welcher sich am Freitag um 14.54 Uhr in der Herbertinger Straße in Bad Saulgau ereignete, führt zu drei leicht verletzten Personen und 23.000 Euro Sachschaden. Dabei befuhr der 88-jährige Lenker eines Mercedes die B 32 aus Herbertingen kommend in Richtung Bad Saulgau und geriet im Kreisverkehr zu weit nach rechts auf den dortigen Bordstein. Daraufhin verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug, fährt weiter in Richtung der Herbertinger Straße, über eine dortige Verkehrsinsel und kollidiert schlussendlich mit einem stehenden Opel Corsa. Bei beiden Fahrzeugen wird die Fahrzeugfront gänzlich zerstört, was jeweils zu einem Totalschaden führte. Zwei Insassen des Mercedes und die Fahrerin des Opel wurden jeweils leicht verletzt in die umliegenden Kliniken eingeliefert. Die Feuerwehr war mit insgesamt 6 Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort. Die Straße musste zeitweise gesperrt werden, bis die Fahrzeuge abgeschleppt waren. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf circa 23.000 Euro.

