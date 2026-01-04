PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: ++ Sachbeschädigung an PKW ++ Gefährliche Körperverletzung ++ Trunkenheitsfahrt ++ Unfallfluchten ++

Bad Schwalbach (ots)

Sachbeschädigung an PKW

Idstein, Luxemburger Allee 4 | Dortiges Studentenwohnheim Tatzeit: Freitag 02.01.2026 Uhr - 22:00 - 23:50 Uhr (Ha) In Idstein am Studentenwohnheim in der Luxemburger Allee beschädigte eine unbekannte Person die Frontscheibe eines am Straßenrand geparkten gelben Seat Ibiza. Außerdem ließ der Täter die Luft aus beiden Vorderreifen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Sollten Sie Hinweise auf den Verursacher haben, wenden Sie sich bitte an die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer 06126 - 93 94 0

Gefährliche Körperverletzung

Bad Schwalbach, Adolfstraße, Samstag, 03.01.26, 16:20 h (mp) Am Samstag, den 03.01.2026 kam es um 16:20 h zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 25Jähriger aus Taunusstein kam in Streit mit einem 24Jährigen aus Bad Schwalbach und einem 23Jährigen aus Eltville. Dabei wurde der 25Jährige ins Gesicht geschlagen und mit Pfefferspray besprüht. Er verletzte sich leicht. Der 24jährige Beschuldigte wurde nach Feststellung seiner Personalien vor Ort entlassen. Der 24jährige Beschuldigte wurde nach polizeilichen Maßnahmen ebenfalls entlassen. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sollten Sie zu dem Vorfall noch Hinweise geben können, wenden Sie sich an die Polizei in Bad Schwalbach unter 06124-7078-0

Trunkenheitsfahrt

Geisenheim -Marienthal, Blumenstraße, Freitag, 02.01.2026, 21:45 h (es) Am Abend des 02.01.2026 befuhr ein 47 Jahre alter Geisenheimer mit seinem Pkw die Blumenstraße im Ortsteil Marienthal. Aufmerksamen Zeugen fiel das Fahrzeug bereits einige Zeit vorher auf, und sie informierten die Polizei über die auffällige Fahrweise. Dank des Anrufs konnten die Polizeibeamten den Fahrer noch an seinem Fahrzeug feststellen. Anstatt nach Hause ging es für diesen, nach einem positiven Atemalkoholtest von über zwei Promille, erstmal zur Blutentnahme auf die Wache der Polizeistation Rüdesheim. Dort wurde der Führerschein des Mannes im Zuge der polizeilichen Maßnahmen sichergestellt und es wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss eingeleitet.

Unfallflucht ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherung Heidenrod-Gerolstein, Wisperstraße, Freitag, 02.01.2026, 14:50 h (mp) Am Freitag, den 02.01.2026 um 14:50 h kam ein 28jähriger Rüdesheimer in Heidenrod-Gerolstein in der Wisperstraße mit seinem Renault Kangoo auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen und fuhr dabei gegen ein Schild. Anschließend schaute er nach dem Schaden, stieg wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden weiter zu kümmern. Die Streife konnte das Fahrzeug und den Fahrer in der Nähe der Unfallstelle antreffen. Dabei stellte sich dann heraus, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und das Fahrzeug nicht versichert war. Nachdem das Fahrzeug entstempelt wurde, musste der Fahrer seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 650 ,- EUR

Tor beschädigt und weggefahren

Eltville, Kiedricher Straße, Freitag, 02.01.2026 um 18:39 Uhr (ib) Am Freitagabend kam es in der Kiedricher Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen wendete ein weißer BMW auf der Straße und beschädigte dabei das Einfahrtstor eines dortigen Wohnhauses. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Eine Beschreibung des Fahrers oder der Fahrerin liegt derzeit nicht vor. Die Polizeistation Eltville hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Eltville unter der Rufnummer 06123-90900 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell