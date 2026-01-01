Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Hagen (ots)

Die Fehleinschätzung der gefahrenen Geschwindigkeit eines Autos führte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einem Unfall mit zwei verletzten Personen.

In der Neujahrsnacht gegen 01:50 Uhr befuhr eine 21jährige Hagenerin mit ihrem Auto (VW Eos) die Bahnhofshinterfahrung in Richtung Haspe. An einer Kreuzung wollte sie nach links in die Wehringhauser Straße abbiegen und ordnete sich entsprechend ein.

Als sie losfuhr, kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden PKW (MB, E220) einer 64jährigen Frau aus dem Märkischen Kreis. Hierbei wurden beide Fahrzeuge im Frontbereich erheblich beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10000 Euro geschätzt.

Beide Fahrzeugführerinnen wurden durch den Zusammenstoß verletzt und wurden zur ärztlichen Versorgung einem Krankenhaus zugeführt. (tr)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell