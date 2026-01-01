PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Hagen (ots)

Die Fehleinschätzung der gefahrenen Geschwindigkeit eines Autos führte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einem Unfall mit zwei verletzten Personen.

In der Neujahrsnacht gegen 01:50 Uhr befuhr eine 21jährige Hagenerin mit ihrem Auto (VW Eos) die Bahnhofshinterfahrung in Richtung Haspe. An einer Kreuzung wollte sie nach links in die Wehringhauser Straße abbiegen und ordnete sich entsprechend ein.

Als sie losfuhr, kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden PKW (MB, E220) einer 64jährigen Frau aus dem Märkischen Kreis. Hierbei wurden beide Fahrzeuge im Frontbereich erheblich beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10000 Euro geschätzt.

Beide Fahrzeugführerinnen wurden durch den Zusammenstoß verletzt und wurden zur ärztlichen Versorgung einem Krankenhaus zugeführt. (tr)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 04:00

    POL-HA: Bilanz der Polizei zur Silvesternacht 2025/2026 (Stand 01.01.2026, 4 Uhr)

    Hagen (ots) - Die Polizei Hagen führte zum Jahreswechsel einen Sondereinsatz durch und setzte hierbei sowohl eigene Kräfte als auch Kräfte der Bereitschaftspolizei ein. Die Beamten fuhren im gesamten Stadtgebiet Streife, positionierten sich in stark besuchten Bereichen und zeigten Präsenz. Dabei gingen sie auch Hinweisen von Bürgern nach. Die Beamten schritten ...

    mehr
  • 31.12.2025 – 08:31

    POL-HA: Wohnungseinbruchdiebstahl in der Humboldtstraße

    Hagen (ots) - Am Dienstag, 30.12.2025, brachen unbekannte Täter zwischen ca. 08:30 und 21:00 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Humboldtstraße in Hagen ein. Die betreffende Wohnung befindet sich im Dachgeschoss. Hierfür wurde die Wohnungseingangstür mit einem Werkzeug aufgehebelt. Anschließend wurden durch den/die Täter die Wohnräumlichkeiten durchwühlt und durchsucht. Es wurden zwei Koffer ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 09:35

    POL-HA: Mann leistet Widerstand und verletzt Polizeibeamte bei Einsatz in der Innenstadt

    Hagen-Mitte (ots) - Ein 42-jähriger Mann leistete am Montagnachmittag (29.12.2025) in der Innenstadt bei einer Personalienfeststellung Widerstand und griff Polizeibeamte an. Weil eine Bekannte des Mannes zuvor ohne gültigen Fahrschein Bus gefahren war, wurden die Beamten gegen 16.30 Uhr zur Feststellung ihrer Personalien zur Bushaltestelle "Schwenke" gerufen. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren