POL-HA: Mann leistet Widerstand und verletzt Polizeibeamte bei Einsatz in der Innenstadt

Ein 42-jähriger Mann leistete am Montagnachmittag (29.12.2025) in der Innenstadt bei einer Personalienfeststellung Widerstand und griff Polizeibeamte an. Weil eine Bekannte des Mannes zuvor ohne gültigen Fahrschein Bus gefahren war, wurden die Beamten gegen 16.30 Uhr zur Feststellung ihrer Personalien zur Bushaltestelle "Schwenke" gerufen. Der 42-Jährige störte die Maßnahme, indem er herumschrie und sich aggressiv verhielt. Er versuchte immer wieder, die Polizisten zur Seite zu drängen und beleidigte sie durchgängig. Die Beamten legten ihm Handschellen an und nahmen den Mann in Gewahrsam. Dagegen leistete er Widerstand und trat im Streifenwagen liegend in Richtung eines Beamten. Während der Fahrt verletzte der 42-Jährige den Polizisten dann mit einem Kopfstoß leicht im Gesicht. Bei den Widerstandshandlungen wurde darüber hinaus noch ein weiterer Polizist leicht verletzt. Im Polizeigewahrsam versuchte der Angreifer zudem, einem Beamten in die Wade zu beißen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Kripo ermittelt nun wegen des tätlichen Angriffs und der Beleidigung gegen den Mann. (sen)

