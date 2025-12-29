Polizei Hagen

POL-HA: 16-jähriger Rollerfahrer aufgrund von Straßenglätte verunfallt

Hagen-Haspe (ots)

Am Samstag (27.12.2025) verunfallte ein 16-Jähriger in Haspe mit seinem Roller. Die mutmaßliche Unfallursache ist witterungsbedingte Glätte. Der Jugendliche war gegen 20.20 Uhr auf der Hördenstraße in Richtung Konrad-Adenauer-Ring unterwegs, als er auf Höhe der Hausnummer 33 zu Fall kam. Er geriet aufgrund von Straßenglätte ins Rutschen, wodurch sein Roller zur Seite kippte und der Jugendliche zu Boden stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte behandelten den 16-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde.

Aufgrund der anhaltend niedrigen Temperaturen bittet die Polizei um besondere Vorsicht bei der Teilnahme am Straßenverkehr. Fahren Sie daher bitte defensiv und vorausschauend, damit Sie Ihr Ziel stets sicher erreichen. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell