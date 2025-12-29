PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: 16-jähriger Rollerfahrer aufgrund von Straßenglätte verunfallt

Hagen-Haspe (ots)

Am Samstag (27.12.2025) verunfallte ein 16-Jähriger in Haspe mit seinem Roller. Die mutmaßliche Unfallursache ist witterungsbedingte Glätte. Der Jugendliche war gegen 20.20 Uhr auf der Hördenstraße in Richtung Konrad-Adenauer-Ring unterwegs, als er auf Höhe der Hausnummer 33 zu Fall kam. Er geriet aufgrund von Straßenglätte ins Rutschen, wodurch sein Roller zur Seite kippte und der Jugendliche zu Boden stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte behandelten den 16-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde.

Aufgrund der anhaltend niedrigen Temperaturen bittet die Polizei um besondere Vorsicht bei der Teilnahme am Straßenverkehr. Fahren Sie daher bitte defensiv und vorausschauend, damit Sie Ihr Ziel stets sicher erreichen. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren