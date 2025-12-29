Polizei Hagen

POL-HA: Brand in Wohnung: Zigarette entzündet Feuer - zwei Bewohner werden leicht verletzt

Hagen-Boele (ots)

In der Straße "Schmittewinkel" in Boele löste mutmaßlich eine nicht ausgedrückte Zigarette in der Nacht auf Sonntag (28.12.2025) einen Brand in einem Einfamilienhaus aus. Die 78-jährige Bewohnerin hatte in den Wohnräumen geraucht und die Zigarette anschließend nach eigenen Angaben in einem Aschenbecher entsorgt. Kurze Zeit später wachten sie und ein weiterer Bewohner aufgrund der Rauchentwicklung auf und flüchteten aus der Wohnung. Nach Löschversuchen des 79 Jahre alten Bewohners gelang es den Einsatzkräften der Feuerwehr, den Brand schließlich vollständig zu bekämpfen. Wodurch das Feuer genau verursacht wurde, ermitteln nun Beamte der Hagener Kriminalpolizei. (rst)

