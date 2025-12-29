Polizei Hagen

POL-HA: Vorbereitungen auf Silvester 2025 - die Polizei Hagen sorgt für Sicherheit

Hagen (ots)

Die Polizei Hagen bereitet sich intensiv auf die anstehende Silvesternacht vor. Oberste Priorität hat die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sowie der Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst.

Zur Vorbereitung auf die Feierlichkeiten orientiert sich die Hagener Polizei an der Beurteilung der aktuellen Lage und den Erkenntnissen aus vorangegangenen Einsatzlagen. Erfahrungsgemäß kommt es in der Silvesternacht zu einem erhöhten Einsatzaufkommen, das die Polizei in diesem Jahr erneut mit einem Schwerpunkteinsatz bewältigen wird. Hierfür wird eine erhöhte Anzahl an Beamten der Hagener Polizei sowie der Bereitschaftspolizei eingesetzt. Auch mit dem städtischen Ordnungsdienst wird eng zusammengearbeitet.

Die Polizei wird deutlich präsent und ansprechbar sein - vor allem in Bereichen, in denen sich eine Vielzahl von Personen aufhält. Sollte es vor Ort zu Straftaten, Ordnungswidrigkeiten oder anderen vergleichbaren Störungen kommen, werden die Einsatzkräfte konsequent und niedrigschwellig einschreiten. Polizeidirektorin Ursula Schönberg, Leiterin der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz appelliert an die gegenseitige Rücksicht: "Feiern Sie gern ausgelassen, doch respektieren Sie die Sicherheit anderer! Feuerwerkskörper, insbesondere illegale Böller, können lebensgefährliche Verletzungen hervorrufen."

Davon abgesehen rät die Polizei eindringlich vom Mitführen jeglicher Art von Waffen ab. Der Erste Polizeihauptkommissar und Einsatzleiter Axel Rex gibt einen wichtigen Hinweis: "Bitte lassen Sie Waffen Zuhause. Wer beispielsweise ein Messer mit sich führt, erhöht das Risiko einer tödlichen Eskalation. Auch Schreckschusswaffen, die häufig an Silvester von Bürgerinnen und Bürgern abgefeuert werden, dürfen in der Öffentlichkeit nicht benutzt werden - auch nicht mit einem Kleinen Waffenschein."

Auch auf das Thema Alkohol und Drogen legt die Polizei ein Augenmerk und kündigt an, verstärkte Alkohol- und Betäubungsmittelkontrollen im Straßenverkehr durchzuführen.

Die Polizei gibt folgende Verhaltenshinweise zum sicheren Umgang mit Feuerwerkskörpern: Lassen Sie Vernunft walten und tragen Sie Verantwortung. Feiern Sie ausgelassen, aber respektieren Sie die Sicherheit anderer!

Besondere Vorsicht beim Kauf von Feuerwerkskörpern: Illegale Böller sind nicht nur verboten - sie sind unberechenbar und lebensgefährlich. Finger, Hände oder ganze Gliedmaßen können erheblich verletzt werden. Außerdem leitet die Polizei konsequent Strafverfahren wegen Besitzes und Zündens illegaler Pyrotechnik ein.

Zünden Sie Feuerwerkskörper nur auf freien Flächen, mit ausreichend Sicherheitsabstand zu Personen, Fahrzeugen und Gebäuden.

Die Polizei Hagen wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern einen schönen und vor allem friedlichen Übergang ins Jahr 2026. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell