Polizei Hagen

POL-HA: Sachbeschädigung an mehreren Autos

Hagen (ots)

In der Nacht vom 25. auf den 26.12.25 wurden an der Heinrichstraße in Hagen mehrere geparkte PKW beschädigt.

Bisher unbekannte Menschen haben im Bereich der Heinrichstraße 26 - 32 insgesamt fünf geparkte PKW beschädigt. An allen Fahrzeugen wurde aus dem jeweils rechten Vorderradreifen die Luft abgelassen, so dass die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren.

Da durch die hinzugezogene Polizei an den Reifen keine augenscheinlichen Beschädigungen festgestellt werden konnten, ist zu vermuten, dass die Reifenventile entsprechend manipuliert worden sind.

Durch die betroffenen Fahrzeughalter wurde eine Strafanzeige erstattet.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum (zwischen dem 25.12., 19:30 Uhr und 26.12., 09:00 Uhr) verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 / 986-2060 zu melden. (tr)

