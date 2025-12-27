PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Sachbeschädigung an mehreren Autos

Hagen (ots)

In der Nacht vom 25. auf den 26.12.25 wurden an der Heinrichstraße in Hagen mehrere geparkte PKW beschädigt.

Bisher unbekannte Menschen haben im Bereich der Heinrichstraße 26 - 32 insgesamt fünf geparkte PKW beschädigt. An allen Fahrzeugen wurde aus dem jeweils rechten Vorderradreifen die Luft abgelassen, so dass die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren.

Da durch die hinzugezogene Polizei an den Reifen keine augenscheinlichen Beschädigungen festgestellt werden konnten, ist zu vermuten, dass die Reifenventile entsprechend manipuliert worden sind.

Durch die betroffenen Fahrzeughalter wurde eine Strafanzeige erstattet.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum (zwischen dem 25.12., 19:30 Uhr und 26.12., 09:00 Uhr) verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 / 986-2060 zu melden. (tr)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 27.12.2025 – 08:45

    POL-HA: Fahrt unter Drogeneinfluss

    Hagen (ots) - Samstagnacht wendete ein Autofahrer sein Fahrzeug vor den Augen der Polizei an einer Stelle, an der ein Wendeverbot besteht und ist nun seinen Führerschein los. Gegen 01:20 Uhr beobachteten Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streifentätigkeit einen PKW auf dem Graf-von-Galen-Ring, wie dieser von seinem Fahrer in Richtung Altenhagen geführt wurde. An der Kreuzung Graf-von-Galen-Ring / Körnerstr. wendete der Autofahrer sein Fahrzeug (Opel), obwohl dies an dieser ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 07:33

    POL-HA: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

    Hagen (ots) - Am Donnerstagabend, 25.12.2025, kam es in der Herdecker Straße zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Ein 20-jähriger Hagener wollte gegen 22:15 Uhr von einem Tankstellengelände nach rechts auf die Herdecker Straße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug eines 19-jährigen Hageners, welcher die Herdecker Straße in nördliche Richtung befuhr. Durch die Kollision brach das Fahrzeug des ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 06:46

    POL-HA: Kellereinbrüche in Hagen-Elsey

    Hagen (ots) - Am ersten Weihnachtstag, 25.12.2025, zwischen ca. 14 und 21 Uhr, wurden in einem Mehrparteienhaus in der Wiedenhofstraße in Hagen-Elsey zwei Keller aufgebrochen. Bei einem dritten Keller blieb es bei einem Einbruchversuch. Der oder die Täter hebelten dazu die Schlösser der Kellertüren auf. Aus den Kellern wurden unter anderem Werkzeuge im dreistelligen Eurobereich und Waschmittel entwendet. Der/ die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren