Polizei Hagen

POL-HA: Fahrt unter Drogeneinfluss

Hagen (ots)

Samstagnacht wendete ein Autofahrer sein Fahrzeug vor den Augen der Polizei an einer Stelle, an der ein Wendeverbot besteht und ist nun seinen Führerschein los.

Gegen 01:20 Uhr beobachteten Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streifentätigkeit einen PKW auf dem Graf-von-Galen-Ring, wie dieser von seinem Fahrer in Richtung Altenhagen geführt wurde.

An der Kreuzung Graf-von-Galen-Ring / Körnerstr. wendete der Autofahrer sein Fahrzeug (Opel), obwohl dies an dieser Stelle nicht erlaubt ist.

Im Fahrzeug saß ein 37jähriger Mann, der trotzt Minus 7 Grad Außentemperatur keine Heizung eingeschaltet hatte und trotzdem stark schwitzte. Da er sehr nervös war und verschiedene körperliche Merkmale auf einen Drogenkonsum deuteten, wurde beim Fahrer ein entsprechender Drogentest durchgeführt.

Das Ergebnis bestätigte den Verdacht und zeigte den Konsum von Cannabis und Amphetamine an. Zudem gab der Mann an, Alkohol getrunken zu haben. Infolgedessen wurde eine Blutentnahme angeordnet und entnommen, sowie ein Strafverfahren eingeleitet. (tr)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

