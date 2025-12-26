Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Hagen (ots)

Am Donnerstagabend, 25.12.2025, kam es in der Herdecker Straße zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Ein 20-jähriger Hagener wollte gegen 22:15 Uhr von einem Tankstellengelände nach rechts auf die Herdecker Straße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug eines 19-jährigen Hageners, welcher die Herdecker Straße in nördliche Richtung befuhr. Durch die Kollision brach das Fahrzeug des 19-jährigen nach links aus und stieß auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen ein Verkehrszeichen. Das Verkehrszeichen wurde durch den Aufprall umgebogen und vollständig zerstört. Bei dem Unfall wurden der 20-jährige und seine zwei Beifahrer leicht verletzt, der 19-jährige und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt- es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 45.000 Euro. Zeugen gaben an, dass der 19-jährige mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein soll. Das Verkehrskommissariat Hagen ermittelt. (Kli.)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell