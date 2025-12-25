Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungseinbruch an Heiligabend

Hagen (ots)

An Heiligabend, 24.12.2025, brachen unbekannte Täter zwischen ca. 17 und 22 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Straße "Am Sportpark" in Hagen ein. Die betreffende Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Hierfür wurde das geschlossene Küchenfenster, welches zur Gartenseite liegt, aufgehebelt. Anschließend wurden durch den/die Täter das Schlaf- und Wohnzimmer durchwühlt und durchsucht. Es wurden zwei Paar Schuhe und diverser Gold- und Silberschmuck im vierstelligen Eurobereich entwendet. Der/ die Täter konnten das Haus unerkannt wieder verlassen. Wer kann Hinweise zu dem Einbruch und dem/den Tätern geben? (Kli.)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell