POL-HA: Teleskopschlagstock zur Verteidigung gegen Wildschweine mitgeführt
Hagen-Haspe (ots)
Bei einer Personenkontrolle fanden Polizeibeamte am Sonntagabend (21.12.2025) in Haspe einen Teleskopschlagstock bei einem 21-jährigen Mann. Gegen 18.30 Uhr meldeten Anwohner der Polizei verdächtige Personen auf einem Parkplatz an der Twittingstraße. Die Beamten trafen dort auf insgesamt drei Personen und kontrollierten diese. In dem Rucksack eines 21-jährigen Mannes fanden sie einen Teleskopschlagstock. Der Mann sagte den Polizisten, dass er die Waffe zur Verteidigung gegen Wildschweine bei sich trage. Wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz stellten die Beamten den Schlagstock sicher und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. (sen)
