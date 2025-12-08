PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251208-2: Autofahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei weitere Beteiligte leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag (7. Dezember) in Hürth ist ein Autofahrer (38) schwer und zwei weitere Unfallbeteiligte (40m, 58w) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in eine Klinik. Da bei dem 38-Jährigen der Verdacht besteht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol gefahren ist, ordneten Beamte eine Blutprobe an und stellten seinen Führerschein sicher.

Laut ersten Erkenntnissen war der 40-Jährige gegen 14.15 Uhr mit seiner Beifahrerin auf dem Marktweg (Kreissstraße 15) von Köln in Richtung Hürth unterwegs. Der entgegenkommende 38-Jährige habe die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei dann mit dem Mercedes des 40-Jährigen zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten die Fahrzeuge auf ein angrenzendes Feld.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 38-Jährigen fest. Ein Atemalkoholvortest zeigte einen Wert von rund zwei Promille an. Nach Anordnung entnahm ein Arzt später eine Blutprobe. Zudem stellten die Polizisten den Führerschein des Mannes und sein Auto zur Eigentumssicherung sicher. Mitarbeiter eines Transportunternehmens schleppten die beschädigten Autos ab. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariat übernommen. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis

