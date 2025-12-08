PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-REK: 251208-1: Mann bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugensuche

Kerpen (ots)

Autofahrerin fuhr davon

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht zur Klärung eines Verkehrsunfallhergangs aktuell nach der Fahrerin eines grauen Nissan, die am Sonntagmittag (7. Dezember) an einem Verkehrsunfall in Kerpen beteiligt gewesen sein soll. Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen und bitten die Frau sowie Zeugen sich zu melden.

Laut ersten Erkenntnissen habe ein Mann (39) gegen 14.15 Uhr an einer Fußgängerfurt gestanden. Zeitgleich sei eine Autofahrerin auf der Erfttalstraße in Richtung Sindorf unterwegs gewesen. Der 39-Jährige sei losgelaufen. Es kam aus bislang ungeklärtem Grund zum Zusammenstoß der beiden Unfallbeteiligten. Dabei sei der Außenspiegel des Autos abgebrochen. Die Autofahrerin habe dunkle Haare und eine Brille. Sie habe einige Meter hinter der Unfallstelle noch einmal angehalten, sei dann aber ohne auszusteigen davongefahren. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 39-Jährigen in ein Krankenhaus.

Hinzugerufene Polizisten fahndeten nach der Autofahrerin, dokumentierten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

