Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251204-3: Schwerpunkteinsatz der Polizei Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen

Am Mittwoch (3. Dezember) haben Polizisten einen Schwerpunkteinsatz durchgeführt, mit dem Ziel Wohnungseinbrüche weiter zu bekämpfen. Dabei gelang es den Beamten Hinweise auf Täter zu Erlangen und Beweismaterial zu sammeln, um die weiteren Ermittlungen voranzutreiben.

Zwischen 12 Uhr und 20 Uhr kontrollierten Polizisten mehr als 150 Fahrzeuge und über 165 Personen. Zudem waren Teams in ziviler Kleidung unterwegs und trugen Informationen zusammen.

Bei einem Verdächtigen aus dem Bereich der Eigentumskriminalität erwirkten die Beamten einen Durchsuchungsbeschluss, den sie am Nachmittag in Erftstadt vollstreckten. Die Einsatzkräfte durchsuchten die Wohnung und stellten Beweismaterial sicher.

Im Rahmen der Ermittlungen zu einem Wohnungseinbruch werteten Kriminalbeamte Bilder aus privaten Überwachungskameras der Nachbarschaft aus. In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler Anwohner, die von einem Einbruch in ihrer Nachbarschaft erfahren, ihre Überwachungskamera zu Überprüfen und den Beamten des Kriminalkommissariats mögliche Aufnahmen von Verdächtigen zur Verfügung zu stellen. Die Sachbearbeiter des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell