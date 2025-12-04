PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-REK: 251204-1: Schwerverletzte Zweiradfahrer bei Verkehrsunfällen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ermittlungen dauern an

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (3. Dezember) in Brühl ist ein E-Scooterfahrer (48) schwer verletzt worden. In Hürth zog sich ein Rollerfahrer (79) bei einem Verkehrsunfall ebenfalls schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzten jeweils in ein Krankenhaus.

Brühl: Laut ersten Erkenntnissen war der 48-Jährige gegen 18 Uhr auf dem Rodderweg in Richtung Römerstraße unterwegs. Zeitgleich kreuzte eine 82-Jährige mit ihrem Auto den Rodderweg von der Wittelsbacherstraße in Richtung der Straße "Zum Rodderbruch". Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Unfallbeteiligten. Der Zweiradfahrer stürzte und zog sich dabei die schweren Verletzungen zu.

Hürth: Gegen 14 Uhr sei der 79-Jährige mit seinem Kleinkraftrad auf der Duffesbachstraße in Richtung Trierer Straße gefahren. Zeitgleich beabsichtigte der 27-Jährige eine Grundstückseinfahrt mit ihrem Auto zu verlassen. Ausbislang ungeklärtem Grund kam es zum Zusammenstoß. Der Rollerfahrer sei gestürzt und wurde schwer verletzt.

Alarmierte Polizisten nahmen die Sachverhalte auf und fertigten jeweils eine Verkehrsunfallanzeige. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

