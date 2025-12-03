PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-REK: 251203-3: Polizei sucht nach unbekannter Frau - Zeugensuche

Brühl (ots)

Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht derzeit nach einer vermissten Frau zwischen 25 und 30 Jahren. Sie sei zuletzt am Dienstagabend (2. Dezember) in Brühl gesehen worden. Umfangreiche Ermittlungen und Suchmaßnahmen nach ihrem Verbleib waren bislang erfolglos. Die unbekannte Frau sei etwa 170 Zentimeter groß und habe kurze braune Haare. Als man sie zuletzt gesehen habe, soll sie Glitzerschminke um die Augen gehabt, Leggings oder Strumpfhosen und einen braunen, kurzen Mantel getragen haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 11 nehmen Hinweise zur Vermissten unter der Telefonnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Bei Antreffen der Gesuchten bitte unverzüglich die Polizei über den Notruf "110" kontaktieren.

Nach derzeitigem Sachstand sollen Zeugen gegen 19.50 Uhr beobachtet haben, wie sich die Gesuchte mit einem unbekannten Mann im Bereich eines Essensstands im Freizeitpark gestritten habe. Anschließend soll die Frau den Park am Ausgang "Berlin" verlassen haben. Sie sei über die Berggeistsraße und die Phantasialandstraße davongelaufen und schließlich in ein angrenzendes Waldstück gegangen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Gesuchte aktuell in einer hilflosen Lage befinden könnte. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

