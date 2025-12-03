Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251203-1: Zwei Transporter aufgebrochen - Zeugenaufruf

Bergheim (ots)

Baumaschinen entwendet

Zwischen Montagnachmittag (1. Dezember) und Dienstagmorgen (2. Dezember) haben Unbekannte zwei Fahrzeuge in Quadrath-Ichendorf aufgebrochen und Baumaschinen entwendet.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen habe ein Geschädigter ein Handwerkerfahrzeug am Montagnachmittag gegen 16 Uhr am Petunienweg geparkt. Als er am Dienstagmorgen gegen 7.20 Uhr zurückkehrte habe er festgestellt, dass eine Schiebetür offenstand und Baumaschinen fehlten.

Ein zweiter Geschädigter habe seinen Wagen gegen 17 Uhr am Montag in der Frenser Straße abgestellt. Am Dienstagmorgen habe er gegen 6.50 Uhr Beschädigungen am Transporter festgestellt. Auch hier sollen Unbekannte Baumaschinen aus dem Fahrzeuginnern entwendet haben.

Hinzugerufene Polizisten nahmen die Sachverhalte auf und fertigten jeweils eine Strafanzeige. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell