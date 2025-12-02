Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251202-3: Zwei Einbrüche in Wohnhäuser - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Täter stahlen Bargeld

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach Unbekannten, die am Montag (1. Dezember) in zwei Wohnhäuser in Brühl und in Bergheim aufgebrochen und Bargeld entwendet haben sollen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen ein oder mehrere Unbekannte in Brühl zwischen 7.45 Uhr und 21.15 Uhr in ein Wohnhaus an der Bonnstraße in der Nähe der Hubert-Geuer-Straße eingestiegen sein. Alarmierte Polizisten stellten eine aufgehebelte Terrassentür und mehrere durchsuchte Räume auf verschiedenen Etagen fest.

In Bergheim sollen ein oder mehrere Einbrecher zwischen 15.30 Uhr und 20.10 Uhr an einem Haus an der Straße "Im Sommerhausfeld" eine Terassentür aufgehebelt haben. Polizisten stellten mehrere durchwühlte Räume im Haus fest.

Die Beamten sicherten in beiden Fällen Spuren und fertigten Strafanzeigen. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell