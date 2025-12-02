PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-REK: 251202-2: Zeugensuche nach Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Frechen (ots)

Autofahrerin davongefahren

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht derzeit zur Klärung eines Verkehrsunfallhergangs nach einer 60 bis 70 Jahre alten Mercedesfahrerin mit weißen Haaren. Sie soll am Montagnachmittag (1. Dezember) an einem Verkehrsunfall mit einem E-Scooterfahrer (16) in Frechen beteiligt gewesen sein. Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen habe gegen 14.30 Uhr ein 16-Jähriger mit seinem E-Scooter er am Überweg des Kreisverkehrs die Krankenhausstraße überquert. Zeitgleich sei die Fahrerin eines schwarzen Mercedes auf der Krankenhausstraße in Richtung Kreisverkehr gefahren und habe das Hinterrad des E-Scooters berührt. Dabei sei der 16-Jährige gestürzt und zog sich leichte Verletzungen zu.

Hinzugerufene Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

