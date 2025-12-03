PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251203-2: Falsche Polizeibeamte machten Geschädigten misstrauisch

Brühl (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach zwei etwa 30 Jahre alten und ungepflegt wirkenden Unbekannten, die Dienstagvormittag (2. Dezember) in Brühl einen Senior nach angeblichem Falschgeld gefragt haben sollen. Beide sollen Hüte, schwarze Jacken und schwarze Turnschuhe getragen haben. Einer der Männer mit Schnäuzer soll etwa 180 Zentimeter groß, der andere etwa 170 Zentimeter groß gewesen sein. Beide hätten an ihrer Kleidung einen kleinen Schriftzug "Polizei" getragen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 12 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen klingelten die beiden Unbekannten um kurz vor 9 Uhr bei dem Geschädigten im Bereich der Cäcilienstraße. Sie hätten sich als Polizeibeamte vorgestellt und angebliches Falschgeld zur Überprüfung gefordert, welches der Senior angeblich bei seiner Bank erhalten habe. Auf Grund des Erscheinungsbildes der Tatverdächtigten und der vorgetragenen Gründe für die Überprüfung wurde der Geschädigte misstrauisch und verwehrte beiden den Zugang zu seiner Wohnung. Beide hätten wenig später das Haus ohne Beute verlassen und seien in Richtung Schildgesstraße davon gegangen.

Alarmierte Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung ein fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 11:16

    POL-REK: 251203-1: Zwei Transporter aufgebrochen - Zeugenaufruf

    Bergheim (ots) - Baumaschinen entwendet Zwischen Montagnachmittag (1. Dezember) und Dienstagmorgen (2. Dezember) haben Unbekannte zwei Fahrzeuge in Quadrath-Ichendorf aufgebrochen und Baumaschinen entwendet. Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 14:49

    POL-REK: 251202-3: Zwei Einbrüche in Wohnhäuser - Zeugensuche

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Täter stahlen Bargeld Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach Unbekannten, die am Montag (1. Dezember) in zwei Wohnhäuser in Brühl und in Bergheim aufgebrochen und Bargeld entwendet haben sollen. Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 14:31

    POL-REK: 251202-2: Zeugensuche nach Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

    Frechen (ots) - Autofahrerin davongefahren Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht derzeit zur Klärung eines Verkehrsunfallhergangs nach einer 60 bis 70 Jahre alten Mercedesfahrerin mit weißen Haaren. Sie soll am Montagnachmittag (1. Dezember) an einem Verkehrsunfall mit einem E-Scooterfahrer (16) in Frechen beteiligt gewesen sein. Die Sachbearbeiter des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren