Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251203-2: Falsche Polizeibeamte machten Geschädigten misstrauisch

Brühl (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach zwei etwa 30 Jahre alten und ungepflegt wirkenden Unbekannten, die Dienstagvormittag (2. Dezember) in Brühl einen Senior nach angeblichem Falschgeld gefragt haben sollen. Beide sollen Hüte, schwarze Jacken und schwarze Turnschuhe getragen haben. Einer der Männer mit Schnäuzer soll etwa 180 Zentimeter groß, der andere etwa 170 Zentimeter groß gewesen sein. Beide hätten an ihrer Kleidung einen kleinen Schriftzug "Polizei" getragen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 12 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen klingelten die beiden Unbekannten um kurz vor 9 Uhr bei dem Geschädigten im Bereich der Cäcilienstraße. Sie hätten sich als Polizeibeamte vorgestellt und angebliches Falschgeld zur Überprüfung gefordert, welches der Senior angeblich bei seiner Bank erhalten habe. Auf Grund des Erscheinungsbildes der Tatverdächtigten und der vorgetragenen Gründe für die Überprüfung wurde der Geschädigte misstrauisch und verwehrte beiden den Zugang zu seiner Wohnung. Beide hätten wenig später das Haus ohne Beute verlassen und seien in Richtung Schildgesstraße davon gegangen.

Alarmierte Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung ein fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell