Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251203-4: Zeugensuche nach Einbrüchen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Autofahrerin davongefahren

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die am Dienstag (2. Dezember) in eine Wohnung in Bergheim und in ein Haus in Pulheim eingebrochen sind. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen drangen Täter gegen 20 Uhr ein Haus an der Oberaußemer Straße in Bergheim-Niederaußem ein. Zuvor habe eine aufmerksame Zeugin zwei Maskierte im Bereich des Tatorts in Richtung der Straße "Kaulens Weide" gehen sehen. Sie sollen sich dort mit einem weiteren Maskierten mit Rucksack getroffen haben.

In Pulheim sollen sich Täter zwischen 11.30 Uhr und 20.30 Uhr Zutritt zu einem Haus an der Straße "Weilersgrund" verschafft haben. Als die Geschädigte bei ihrer Rückkehr offenstehende Schränke bemerkt habe, rief sie die Polizei.

Alarmierte Polizisten fahndeten nach Verdächtigen, nahmen die Sachverhalte auf und sicherten Spuren an den Tatorten. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell