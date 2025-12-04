Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251204-2: Nachtragsmeldung zu gesuchter Frau

Brühl (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung von 3. Dezember 2025, Ziffer 3 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/6171679

Seit Dienstagabend (2. Dezember) führte die Polizei Rhein-Erft-Kreis umfangreiche Ermittlungen und Suchmaßnahmen in Brühl durch. Nach einem von Zeugen beobachteten Streit soll eine unbekannte Frau in ein Waldstück nahe des Phantasialandes gegangen sein.

Neue Hinweise und Aussagen von Zeugen deuten derzeit darauf hin, dass sich die gesuchte Frau im Laufe des Mittwochs (3. Dezember) am Bahnhof in Brühl aufgehalten und sich nicht in einer hilflosen Lage befunden hat. (rs)

