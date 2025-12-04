PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251204-2: Nachtragsmeldung zu gesuchter Frau

Brühl (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung von 3. Dezember 2025, Ziffer 3 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/6171679

Seit Dienstagabend (2. Dezember) führte die Polizei Rhein-Erft-Kreis umfangreiche Ermittlungen und Suchmaßnahmen in Brühl durch. Nach einem von Zeugen beobachteten Streit soll eine unbekannte Frau in ein Waldstück nahe des Phantasialandes gegangen sein.

Neue Hinweise und Aussagen von Zeugen deuten derzeit darauf hin, dass sich die gesuchte Frau im Laufe des Mittwochs (3. Dezember) am Bahnhof in Brühl aufgehalten und sich nicht in einer hilflosen Lage befunden hat. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 12:03

    POL-REK: 251204-1: Schwerverletzte Zweiradfahrer bei Verkehrsunfällen

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Ermittlungen dauern an Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (3. Dezember) in Brühl ist ein E-Scooterfahrer (48) schwer verletzt worden. In Hürth zog sich ein Rollerfahrer (79) bei einem Verkehrsunfall ebenfalls schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzten jeweils in ein Krankenhaus. Brühl: Laut ersten Erkenntnissen ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 14:24

    POL-REK: 251203-4: Zeugensuche nach Einbrüchen

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Autofahrerin davongefahren Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die am Dienstag (2. Dezember) in eine Wohnung in Bergheim und in ein Haus in Pulheim eingebrochen sind. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Laut ersten Erkenntnissen drangen Täter ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 13:17

    POL-REK: 251203-3: Polizei sucht nach unbekannter Frau - Zeugensuche

    Brühl (ots) - Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht derzeit nach einer vermissten Frau zwischen 25 und 30 Jahren. Sie sei zuletzt am Dienstagabend (2. Dezember) in Brühl gesehen worden. Umfangreiche Ermittlungen und Suchmaßnahmen nach ihrem Verbleib waren bislang erfolglos. Die unbekannte Frau sei etwa 170 Zentimeter groß und habe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren