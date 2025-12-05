Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251205-1: Mehrere Poller beschädigt - Unfallfahrer gesucht

Pulheim (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Freitagabend (28. November) und Samstagmorgen (29. November) in Pulheim-Brauweiler soll ein Autofahrer mehrere Metallpfosten beschädigt haben. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Aufgefundene Fahrzeugteile deuten auf einen grauen Toyota RAV4 hin. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Auch der Autofahrer oder die Autofahrerin wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen beschädigte der bislang Unbekannte zwischen Freitag, 18 Uhr und Samstag, 3 Uhr zahlreiche Metallpfosten auf dem Gehweg am Konrad-Adenauer-Platz vor dem Rathaus. Mehrere Poller knickten um oder rissen mit dem Fundament aus dem Boden. Alarmierte Polizisten stellten vor Ort zahlreiche Fahrzeugteile des Verursacherfahrzeuges fest. Aktuell gehen die Ermittler von einem erheblichen Schaden am Verursacherfahrzeug aus. Es steht auch zu vermuten, dass der Verkehrsunfall mit einer erheblichen Lautstärke verbunden war.

Beamte sicherten vor Ort Spuren, stellten Beweismittel sicher und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell