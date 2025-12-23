PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Mann stört Einbrecher in Hasper Mehrfamilienhaus

Hagen-Haspe (ots)

Ein 29-jähriger Mann störte am Montagnachmittag (22.12.2025) in einem Mehrfamilienhaus in Haspe mehrere Einbrecher, die sich zuvor bereits gewaltsam Zutritt zu einer weiteren Wohnung verschafft hatten. Der 29-Jährige hielt sich gegen 16 Uhr in einer Wohnung des Hauses in der Twittingstraße auf. Er hörte zunächst laute Geräusche aus dem Treppenhaus und stellte dann fest, dass jemand von außen an der Wohnungstür arbeitete. Als er daraufhin laut schrie, hörte er Personen im Treppenhaus rennen und ging zu einem Fenster der Wohnung. Vor dem Haus erkannte er drei Männer, die zu Fuß flüchteten. Einer von ihnen war etwa 165 cm bis 170 cm groß, 35 bis 45 Jahre alt und hatte einen Drei-Tage-Bart. Den zweiten Unbekannten schätzte er auf etwa 180 cm bis 190 cm und sagte den Beamten, dass er schulterlange, schwarze Haare hatte und dunkel gekleidet war. Der dritte Mann war ebenfalls 180 cm bis 190 cm groß, hatte eine Glatze sowie einen Vollbart und trug Handschuhe. Außerdem war er mit einer Steppjacke bekleidet und hatte eine schwarze Sporttasche dabei. Wie sich später herausstellte hatten die Männer sich vermutlich kurz zuvor bereits gewaltsam Zutritt zu einer Nachbarwohnung verschafft und daraus Bargeld gestohlen. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen vor Ort übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 07:00

    POL-HA: Fahndung nach Ladendieb - Wer kennt diese Person?

    Hagen-Hohenlimburg (ots) - Eine unbekannte männliche Person entwendete am 27.09.2025, gegen 18 Uhr, aus den Auslagen eines Elektrofachmarktes in Hohenlimburg fünf Nintendo-Spielekonsolen im Gesamtwert von über 2.500 Euro. Der Dieb trug eine hellblaue Jeans, einen königsblauen Sweat-Pullover, darunter ein dunkelblaues T-Shirt (Kurzarm) mit weißem "Puma"-Emblem in Brusthöhe und zweifarbigen Querstreifen an den rechten ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 15:03

    POL-HA: Dealer in Hauptbahnhof angetroffen - Widerstand bei Ingewahrsamnahme

    Hagen-Mitte (ots) - Ein 27-jähriger Randalierer führte am Freitag (19.12.2025) mehrere Verkaufseinheiten Betäubungsmittel mit sich. Auf dem Weg ins Gewahrsam leistete er Widerstand. Der Mann zog zunächst in einem Bus am Busbahnhof die Aufmerksamkeit auf sich, als er darin gegen 5.30 Uhr randalierte. Die alarmierten Beamten kontrollierten den Mann, der bereits ...

    mehr
