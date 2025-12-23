Polizei Hagen

POL-HA: Mann stört Einbrecher in Hasper Mehrfamilienhaus

Hagen-Haspe (ots)

Ein 29-jähriger Mann störte am Montagnachmittag (22.12.2025) in einem Mehrfamilienhaus in Haspe mehrere Einbrecher, die sich zuvor bereits gewaltsam Zutritt zu einer weiteren Wohnung verschafft hatten. Der 29-Jährige hielt sich gegen 16 Uhr in einer Wohnung des Hauses in der Twittingstraße auf. Er hörte zunächst laute Geräusche aus dem Treppenhaus und stellte dann fest, dass jemand von außen an der Wohnungstür arbeitete. Als er daraufhin laut schrie, hörte er Personen im Treppenhaus rennen und ging zu einem Fenster der Wohnung. Vor dem Haus erkannte er drei Männer, die zu Fuß flüchteten. Einer von ihnen war etwa 165 cm bis 170 cm groß, 35 bis 45 Jahre alt und hatte einen Drei-Tage-Bart. Den zweiten Unbekannten schätzte er auf etwa 180 cm bis 190 cm und sagte den Beamten, dass er schulterlange, schwarze Haare hatte und dunkel gekleidet war. Der dritte Mann war ebenfalls 180 cm bis 190 cm groß, hatte eine Glatze sowie einen Vollbart und trug Handschuhe. Außerdem war er mit einer Steppjacke bekleidet und hatte eine schwarze Sporttasche dabei. Wie sich später herausstellte hatten die Männer sich vermutlich kurz zuvor bereits gewaltsam Zutritt zu einer Nachbarwohnung verschafft und daraus Bargeld gestohlen. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen vor Ort übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

