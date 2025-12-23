PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Fahndung nach Ladendieb - Wer kennt diese Person?

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Eine unbekannte männliche Person entwendete am 27.09.2025, gegen 18 Uhr, aus den Auslagen eines Elektrofachmarktes in Hohenlimburg fünf Nintendo-Spielekonsolen im Gesamtwert von über 2.500 Euro. Der Dieb trug eine hellblaue Jeans, einen königsblauen Sweat-Pullover, darunter ein dunkelblaues T-Shirt (Kurzarm) mit weißem "Puma"-Emblem in Brusthöhe und zweifarbigen Querstreifen an den rechten und linken Ärmeln, sowie helle Sneaker. Wer kann Hinweise zu der Identität der abgebildeten männlichen Person oder ihrem Aufenthaltsort geben? Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

Hier der Link zum Fahndungsfoto: https://polizei.nrw/fahndung/189974

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

