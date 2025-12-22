Polizei Hagen

POL-HA: Anzeige gegen 19-Jährigen - Führerschein, Handy und Audi nach Flucht vor der Polizei beschlagnahmt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Eine Verfolgungsfahrt lieferte sich ein 19-Jähriger am Samstag (20.12.2025) mit der Polizei in Hohenlimburg. Gegen 22:50 Uhr bemerkte eine Streifenwagenbesatzung einen Audi auf der Elseyer Straße. Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle und wendeten ihr Fahrzeug. Der Audi beschleunigte und bog ohne zu blinken in den Gotenweg ab. Die Flucht zog sich über die Straßen Am Somborn, Henkhauser Straße, Alter Reher Weg und endete an den Absperrpfosten der Sackgasse Im Eichhof, unmittelbar vor dem Wendehammer der Florianstraße. Hier versuchte der 19-Jährige, die Pfosten erfolglos zu umfahren. Auf dem Fluchtweg missachtete der Fahrer ein Stopp-Zeichen und fuhr mit ca. 80 km/h durch eine Tempo-30-Zone. Der Hagener stritt gegenüber den Beamten eine Flucht ab. Ein Drogen- und ein Alkoholtest verliefen negativ. Im Auto befand sich eine 17-jährige Beifahrerin. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein, das Mobiltelefon und den Audi des 19-Jährigen, welcher seiner Mutter gehörte, und legten eine Anzeige wegen eines nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennens vor. (hir)

