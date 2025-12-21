PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Fahren unter Drogeneinfluss

Hagen (ots)

Am Samstagabend kontrollierte der Verkehrsdienst der Polizei Hagen zahlreiche Autofahrende am Märkischen Ring.

Gegen 23:45 Uhr wurde der Fahrer eines Ford Transit angehalten. Schon als die Fahrertür des Autos geöffnet wurde, schlug den Beamten ein extremer Cannabisgeruch entgegen.

Ohne große Umschweife gab der 34jährige Hagener zu, entsprechende Drogen konsumiert zu haben. Ein Drogenvortest bestätigte die Angaben und führte zu einer ärztlichen Blutentnahme.

Eine Führerscheinsicherstellung konnte nicht erfolgen, da sich herausstellte, dass der Mann seinen Führerschein bereits abgegeben hatte, da gegen ihn ein dreimonatiges Fahrverbot erlassen wurde. Ebenfalls wegen Fahren unter Drogeneinfluss.

Eine Strafanzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde von der Polizei geschrieben. (tr)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 07:42

    POL-HA: Verkehrsunfall mit Sachschaden

    Hagen (ots) - Am Samstagmorgen um 04:40 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden gerufen. Ein 22jähriger Autofahrer aus Schwerte kam von einer Weihnachtsfeier und war auf dem Weg nach Hause. Offensichtlich hatte er sich verfahren und befand sich mit seinem Auto (MB, SLK 200) in der Kabeler Straße, die in einer Sackgasse endet. Das dortige Wendemanöver gelang dem jungen Mann allerdings ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 08:45

    POL-HA: Sachbeschädigungen an PKW

    Hagen (ots) - Am Freitagabend, gegen 22:15 Uhr hörte ein aufmerksamer Zeuge in der Viktoriastraße einen Knall. Er konnte sehen, wie ein 26-jähriger Hagener einen E-Scooter gegen einen geparkten PKW warf. Der Scooter stand vorher abgestellt auf dem Gehweg. Als er einige Meter weiter in Richtung Bergstraße ging, trat er zudem noch den rechten Außenspiegel eines weiteren geparkten Fahrzeugs ab. Den Spiegel nahm er mit. Die von dem Zeugen gerufene Polizei konnte den ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 07:10

    POL-HA: Körperverletzung in der Böhmerstraße

    Hagen (ots) - Am Freitagabend kam es gegen 23:15 Uhr vor einem Kiosk in der Böhmerstraße 58 in Hagen zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 27-jährigen Hageners. Dieser kam von einer Firmenweihnachtsfeier und ließ sich von seinen Arbeitskollegen mit dem Auto vor dem Kiosk absetzen. Nachdem er ausgestiegen war, näherten sich plötzlich zwei Personen, welche ihn ansprachen und dann direkt auf ihn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren