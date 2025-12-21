Polizei Hagen

POL-HA: Fahren unter Drogeneinfluss

Hagen (ots)

Am Samstagabend kontrollierte der Verkehrsdienst der Polizei Hagen zahlreiche Autofahrende am Märkischen Ring.

Gegen 23:45 Uhr wurde der Fahrer eines Ford Transit angehalten. Schon als die Fahrertür des Autos geöffnet wurde, schlug den Beamten ein extremer Cannabisgeruch entgegen.

Ohne große Umschweife gab der 34jährige Hagener zu, entsprechende Drogen konsumiert zu haben. Ein Drogenvortest bestätigte die Angaben und führte zu einer ärztlichen Blutentnahme.

Eine Führerscheinsicherstellung konnte nicht erfolgen, da sich herausstellte, dass der Mann seinen Führerschein bereits abgegeben hatte, da gegen ihn ein dreimonatiges Fahrverbot erlassen wurde. Ebenfalls wegen Fahren unter Drogeneinfluss.

Eine Strafanzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde von der Polizei geschrieben. (tr)

