Polizei Hagen

POL-HA: Körperverletzung in der Böhmerstraße

Hagen (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 23:15 Uhr vor einem Kiosk in der Böhmerstraße 58 in Hagen zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 27-jährigen Hageners. Dieser kam von einer Firmenweihnachtsfeier und ließ sich von seinen Arbeitskollegen mit dem Auto vor dem Kiosk absetzen. Nachdem er ausgestiegen war, näherten sich plötzlich zwei Personen, welche ihn ansprachen und dann direkt auf ihn losgingen. Einer der Täter hielt den 27-jährigen von hinten fest, während der andere auf seinen Kopf einschlug. Im Anschluss wurde er noch am Hals gewürgt. Während des Angriffs fiel das Handy des 27-jährigen zu Boden und wurde beschädigt. Die Angreifer entfernten sich kurz darauf von der Örtlichkeit. Der schlagende Täter soll männlich, ca. 23-30 Jahre alt sein und kurze schwarze Haare gehabt haben. Außerdem habe er einen schwarzen langen Bart getragen. Der andere Täter kann nicht näher beschrieben werden. Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? (Kli.)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell