POL-HA: Hagener fährt mit E-Scooter über Rot und steht schwankend auf einer Mittelinsel

Hagen-Mitte (ots)

Erst fuhr ein Mann aus Wuppertal am Donnerstag (18.12.) mit einem E-Scooter über eine rote Ampel, anschließend hielt der 26-Jährige stark schwankend auf Höhe einer Mittelinsel an und drohte zu fallen. Eine Streifenwagenbesatzung wurde gegen 19.10 Uhr auf den Mann aufmerksam, während die Beamten auf dem Graf-von-Galen-Ring in Richtung Wehringhausen unterwegs waren. Sie sprachen den E-Scooter-Fahrer aufgrund der Feststellungen an. Der Mann schob den Roller zunächst in Richtung der Einsatzkräfte, dann beschleunigte er den E-Scooter kurzzeitig, sodass dieser eine Art "Wheelie" machte.

Als der Wuppertaler den Polizisten seinen Ausweis übergab, fiel ihm eine szenetypische Verpackung von Betäubungsmitteln aus der Geldbörse. Da der Mann nervös war, stark geweitete Pupillen hatte und seine Augen feucht und glasig wirkten, boten ihm die Beamten einen freiwilligen Drogenvortest an. Zunächst lehnte er diesen ab. Als er darüber aufgeklärt wurde, dass er eine Blutprobe abgeben müsse, bat er anschließend um einen Betäubungsmittelvortest. Dieser verlief positiv. Der 26-Jährige musste die Beamten zur Wache begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Ihr wurde es untersagt, bis zum Abbau der Substanzen, Kraftfahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum zu führen. Der 26-Jährige erhielt zudem eine Anzeige. (arn)

