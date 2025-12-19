PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Mann tritt Tür seiner Ex-Partnerin ein

Hagen-Altenhagen (ots)

Nach einer häuslichen Gewalt muss sich ein Hagener wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten. Am Donnerstag (18.12.) gegen 20.20 Uhr wählte eine Frau in Altenhagen den Notruf der Polizei. Sie berichtete einer Streifenwagenbesatzung, dass ihr Ex-Partner während eines Streits ihre Wohnungstür eintrat, um sich Zugang zu verschaffen. Die Tür wurde dabei aus Verankerung gerissen und ließ sich nicht mehr richtig schließen. Der 43-Jährige habe ihr nach dem gewaltsamen Betreten der Wohnung das Mobiltelefon wegnehmen wollen. Als sie die Herausgabe verweigerte, habe ihr Ex-Partner sie zu Boden gebracht. Dabei zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Polizisten gab der Mann gegenüber an, die Tür eingetreten zu haben. Er wisse, dass dies ein Fehler gewesen sei, und sehe alles ein. Geschlagen habe er die Hagenerin jedoch nicht. Die Einsatzkräfte verwiesen den 43-Jährigen der Wohnung, erteilten ihm ein vierzehntägiges Rückkehrverbot und fertigten eine Strafanzeige. Sollte der Mann gegen das Rückkehrverbot verstoßen, droht ihm ein Zwangsgeld in Höhe von 250 Euro. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

  • 19.12.2025 – 10:21

    POL-HA: Randalierer schlägt mit Gehhilfe nach einem Hagener

    Hagen-Mitte (ots) - In der Tuchmacherstraße kam es am Donnerstag (18.12.) gegen 18 Uhr im dortigen Männerasyl zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 48-Jähriger suchte etwa zwei Stunden später eine Wache auf und schilderte Polizisten dort, dass ein anderer Mann in der Unterkunft aus unbekannten Gründen randalierte und zunächst seinen eigenen Wasserkocher und Toaster kaputtgeschlagen habe. Im weiteren Verlauf ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 09:55

    POL-HA: 21-Jähriger muss Bus verlassen - Springmesser sichergestellt

    Hagen-Mittelstadt (ots) - Am Donnerstag (18.12.2025) stieg ein 21-Jähriger gegen 22 Uhr in einen Linienbus an der Badstraße. Dort bemerkte der Busfahrer nach kurzer Zeit, dass das Ticket des jungen Mannes keine Gültigkeit mehr besaß. Im Verlauf des Gespräches verwies er den Hagener des Busses. Da sich dieser weigerte auszusteigen, rief der Busfahrer die Polizei. ...

    mehr
